IBS разработала и внедрила MES-систему на базе платформы «1С» для ITMS

Группа компаний IBS разработала и внедрила MES-систему на базе платформы «1С» для группы компаний ITMS. Отечественное решение не только заменяет функционал используемой зарубежной MES-системы, но и учитывает дополнительные требования заказчика.

В связи c локализацией компании и отключением российского отделения от глобальных систем возникли риски для производства. Для организации технологической автономности производства заказчик инициировал проект по переносу функциональности на российское ИТ-решение. В сентябре 2023 г. группа компаний ITMS завершила процесс отделения от глобальной компании British American Tobacco (BAT).

Изначально клиент поставил задачу по сохранению существующей функциональности. Но благодаря экспертизе команды IBS, а также открытой и активной позиции клиента удалось трансформировать запрос в работу по качественной перестройке системы управления производством и созданию уникальной системы MES.

На первом этапе проектная команда провела обследование используемой на предприятии платформы. Специалисты определили функциональные требования к разрабатываемому решению, а также выявили узкие места бизнес-процессов, которые можно устранить средствами автоматизации. После этого совместная команда IBS и группы компаний ITMS приступила к этапу полноценной разработки, которая заняла всего 3 месяца.

В результате была создана качественно новая единая импортонезависимая программная платформа для реализации процессов управления производством на базе «1С». Новое решение охватило больший функционал, чем историческая система заказчика, и объединило те системы компании, которые не были связаны ранее. На предприятии налажены информационные потоки и прослеживаемость изготовления продукции, обеспечена поддержка бесперебойной работы производства. С помощью платформы решаются задачи по диспетчеризации производства, контролю качества и внутрицеховому складскому учету.

Работы по основному договору завершены, но клиент захотел продолжить развитие решения с командой IBS, и сейчас реализуется новая функциональность.

«Сейчас на рынке существует тренд на автоматизацию производства. Вариантов возможных решений с уходом западных вендоров немного, и заказчики при выборе исполнителя большое значение придают опыту команды. Проект для группы компаний ITMS стал показательным и продемонстрировал отрасли высокую квалификацию нашей команды и профессиональные возможности для реализации сложных проектов по MES в сжатые сроки», — отметила директор по продажам в IBS Эвелина Гатаулина.

«Производственный блок — наиболее критичный для компании, поэтому мы самым тщательным образом подходили к выбору как решения, так и команды, которая поможет заместить текущее западное решение. Компания IBS выполнила для нас несколько проектов, в которых проявила себя надежным партнером. Кроме того, мы убедились, что IBS обладает большим опытом по внедрению MES-систем. Совместно со специалистами IBS мы создали максимально современную систему, с учетом наших текущих и потенциальных потребностей», — сказал Игорь Кривошеев, ИT-директор группы компаний ITMS.