CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

IBS разработала и внедрила MES-систему на базе платформы «1С» для ITMS

Группа компаний IBS разработала и внедрила MES-систему на базе платформы «1С» для группы компаний ITMS. Отечественное решение не только заменяет функционал используемой зарубежной MES-системы, но и учитывает дополнительные требования заказчика.

В связи c локализацией компании и отключением российского отделения от глобальных систем возникли риски для производства. Для организации технологической автономности производства заказчик инициировал проект по переносу функциональности на российское ИТ-решение. В сентябре 2023 г. группа компаний ITMS завершила процесс отделения от глобальной компании British American Tobacco (BAT).

Изначально клиент поставил задачу по сохранению существующей функциональности. Но благодаря экспертизе команды IBS, а также открытой и активной позиции клиента удалось трансформировать запрос в работу по качественной перестройке системы управления производством и созданию уникальной системы MES.

На первом этапе проектная команда провела обследование используемой на предприятии платформы. Специалисты определили функциональные требования к разрабатываемому решению, а также выявили узкие места бизнес-процессов, которые можно устранить средствами автоматизации. После этого совместная команда IBS и группы компаний ITMS приступила к этапу полноценной разработки, которая заняла всего 3 месяца.

В результате была создана качественно новая единая импортонезависимая программная платформа для реализации процессов управления производством на базе «». Новое решение охватило больший функционал, чем историческая система заказчика, и объединило те системы компании, которые не были связаны ранее. На предприятии налажены информационные потоки и прослеживаемость изготовления продукции, обеспечена поддержка бесперебойной работы производства. С помощью платформы решаются задачи по диспетчеризации производства, контролю качества и внутрицеховому складскому учету.

Работы по основному договору завершены, но клиент захотел продолжить развитие решения с командой IBS, и сейчас реализуется новая функциональность.

«Сейчас на рынке существует тренд на автоматизацию производства. Вариантов возможных решений с уходом западных вендоров немного, и заказчики при выборе исполнителя большое значение придают опыту команды. Проект для группы компаний ITMS стал показательным и продемонстрировал отрасли высокую квалификацию нашей команды и профессиональные возможности для реализации сложных проектов по MES в сжатые сроки», — отметила директор по продажам в IBS Эвелина Гатаулина.

«Производственный блок — наиболее критичный для компании, поэтому мы самым тщательным образом подходили к выбору как решения, так и команды, которая поможет заместить текущее западное решение. Компания IBS выполнила для нас несколько проектов, в которых проявила себя надежным партнером. Кроме того, мы убедились, что IBS обладает большим опытом по внедрению MES-систем. Совместно со специалистами IBS мы создали максимально современную систему, с учетом наших текущих и потенциальных потребностей», — сказал Игорь Кривошеев, ИT-директор группы компаний ITMS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2023

CNews FORUM 2023 стал рекордным по числу участников

Реестр российского ПО переехал на отечественный Linux «Ред ОС»

Создатели Astra Linux заявили о двукратном росте выручки

В России создается система защиты и обезличивания баз данных ценой 400 миллионов

В России началось импортозамещение редкого танталового порошка для производства электроники

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками
Показать еще