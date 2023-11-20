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В МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Выставка электронной продукции российского производства «Электроника России»

С 28 по 30 ноября 2023 г. при поддержке Минпромторга России в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Выставка электронной продукции российского производства «Электроника России».

Организатор выставки – компания «МВК».

Официальные партнеры – Ассоциация «Консорциум «Базис» и «АКРП - Консорциум дизайн-центров».

Выставка призвана содействовать обеспечению технологической независимости России и продвижению продукции отечественного производства на российском и международном рынках.

Посещение выставки «Электроника России» – это уникальная возможность:

  • познакомиться с передовыми достижениями российских предприятий;
  • оценить новинки электронной продукции отечественного производства;
  • выбрать продукцию для решения технологических задач Вашего предприятия;
  • собрать контакты новых перспективных поставщиков;
  • договориться о выгодных условиях сотрудничества;
  • получить актуальную профессиональную информацию на мероприятиях деловой программы выставки.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет по промокоду CNEWS

В выставке примут участие более 100 компаний из разных регионов России: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Курской, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Саратовской, Томской и Тульской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия. Также будет представлена продукция компаний из Республики Беларусь.

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С полным списком участников можно ознакомиться на сайте выставки www.rus-elektronika.ru

Участники выставки продемонстрируют передовые достижения электронной промышленности в разделах:

На одной площадке посетители увидят новейшие гражданские разработки для авиа- и приборостроения, транспорта, ТЭК, медицины, телекоммуникаций и других отраслей.

Выставку «Электроника России» будет сопровождать насыщенная деловая программа, сфокусированная на важнейших вопросах развития отрасли.

В рамках деловой программы пройдут:

  • Пленарная сессия «Радиоэлектронная промышленность сегодня: победы и новые вызовы»
  • Кадры для высокотехнологичных отраслей промышленности Российской Федерации. Проблемы и пути их решения.
  • Открытое пленарное заседание совета АНО «Консорциум Светотехника»
  • Расширенное заседание Экспертного совета Консорциума «Пассивные электронные компоненты»
  • Круглый стол «Стандартизация, метрология и сертификация – инструменты реализации государственной политики развития радиоэлектронной отрасли в современных условиях»

Деловая программа активно формируется. Следите за обновлениями на официальном сайте www.rus-elektronika.ru.

erid:2SDnjcAdsuaРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Международная выставочная компания»ИНН/ОГРН: 7725558003/1057749681681Сайт: https://mvk.ru/ru-RU/

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