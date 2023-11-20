3data открыла свой первый крупный дата-центр

Сеть дата-центров 3data открыла ЦОД в Медведково. С расчетом на дистрибуцию этого центра обработки данных компания развивает проект 3data HyperScale с фокусом на крупных заказчиков. Дата-центр в Медведково был построен PNK group и реализован по модели build-to-lease для оператора ЦОД.

Проектная мощность центра обработки данных 3data HyperScale в Медведково составляет 36 МВт, емкость – 4 тыс. стойко-мест по 6 кВт, расположенные в 16 серверных залах. Дата-центр имеет сертификат Tier III Design и Constructed Facility. Общая площадь объекта, составляющая 25 тыс. кв. м, позволяет заказчикам арендовать готовые выделенные офисные зоны и использовать складские помещения. Дата-центр с августа 2023 г. стал доступен для заказчиков.

«Мы решили запустить новый проект больших дата-центров 3data HyperScale. Летом мы приняли ЦОД в Медведково у PNK group. Девелопер построил современный центр обработки данных, отвечающий всем требованиями к надежности и безопасности. Сейчас дата-центр активно законтрактовывается клиентами и уже на четверть заполнен. Для нас принципиально важно сохранять высокий уровень сервиса и предоставлять заказчикам все необходимые услуги в рамках текущего проекта», – сказал генеральный директор 3data Илья Хала.

Дмитрий Бурдин, архитектор инфраструктуры и связи НЛМК, поделился преимуществами услуги colocation для компании, которая стала одним из первых клиентов дата-центра 3data HypeScale в Медведково.

«НЛМК – одна из крупнейших металлургических компаний, поэтому нам была необходима очень надежная инфраструктура с возможностью масштабирования. Мы рады нашему сотрудничеству с компанией 3data, которая удовлетворяет наши высокие требования, а также обеспечивает поддержку в режиме 24/7. Безусловное конкурентное преимущество коллег – это прозрачность ценообразования. Для нашей компании, работающей на конкурентном рынке, важно иметь оценку общих затрат на протяжении всего цикла размещения», – сказал Дмитрий Бурдин.