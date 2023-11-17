«СКБ Контур» поможет поднять уровень цифровой зрелости Кабардино-Балкарии

Заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский заключил соглашение о сотрудничестве с исполняющим обязанности министра цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики Аскером Бозиевым. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Согласно документу, «СКБ Контур» и правительство Кабардино-Балкарии будут сотрудничать в области разработки и запуска в сфере информационных технологий, направленных на повышение уровня цифровой зрелости региона. Кроме этого, стороны договорились поддерживать раннюю профориентации и инновационные проекты в области образования.

В рамках соглашения также запланирован обмен опытом. Предполагается проведение совместных конференций, круглых столов, выставок и других мероприятий, связанных с информационными технологиями.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Кабардино-Балкарская Республика имеет большие перспективы с точки зрения развития ИТ. Вы запланировали создание ИТ-парка креативных индустрий, поддерживаете ИТ-сообщество, формируете профильную образовательную среду. Уверен, что наша совместная работа по повышению уровня цифровой зрелости и поддержке образования будет способствовать развитию ИТ-среды в республике и поможет раскрыть ее потенциал.

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