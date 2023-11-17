Голосовой помощник МТТ пригласит школьников в «Фоксфорд»

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал голосового робота на платформе VoiceBox для онлайн-школы «Фоксфорд». Он помогает информировать пользователей об актуальных образовательных курсах и выгодных предложениях на обучение в «Фоксфорде». Об этом CNews сообщили представители МТТ.

За время использования цифрового помощника компании удалось не только существенно ускорить донесение полезной информации до аудитории, но и обеспечить высокую эффективность проекта. Скорость коммуникации с пользователями выросла более чем в 40 раз, а расходы по сравнению с обзвоном вручную снизились на 84%.

«Наша телеком инфраструктура позволяет обеспечивать большую пропускную способность как входящих, так и исходящих кампаний, – сказал директор по продукту МТТ Александр Куликов. – В данном кейсе голосовой робот помогает своевременно и эффективно донести информацию до тех, кто действительно заинтересован в поступлении в онлайн-школу».

У МТТ уже есть опыт использования голосовых помощников в EdTech-проектах. Так, ранее был разработан голосовой помощник для «Учи.ру» – российской образовательной онлайн-платформы, на которой ученики со всей страны изучают школьные предметы в интерактивной форме, обучаются программированию, развивают свои навыки, готовятся к всероссийским проверочным работам и основным государственным экзаменам (ОГЭ), участвуют в российских и международных олимпиадах.

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АО «МТТ» («Межрегиональный транзиттелеком») – провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8–800, голосовые роботы VoiceBox, сервисы коммуникационной платформы МТС Exolve, такие как обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, месседжинг и др.