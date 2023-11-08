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Konica Minolta Business Solutions Russia автоматизировала закупочные процессы в «Генериум»

Konica Minolta Business Solutions Russia завершила в компании «Генериум» проект по роботизации всех закупочных функций на базе системы «1С» и RPA-платформы Robin. Автоматизация процессов одновременно с миграцией на новую версию решения проведена в кратчайшие сроки.

«Генериум» – научно-производственная компания в сфере разработки и производства лекарственных препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний. Собственный научно-исследовательский парк компании осуществляет разработку биотехнологических препаратов – от создания молекулы до промышленного производства. Компания специализируется на выпуске уникального ассортимента лекарств и биомедицинских клеточных продуктов, включая вакцины от COVID-19 и препараты для борьбы с мукополисахаридозом II типа.

«Генериуму» требовался полный пересмотр концепции закупочных процессов со сквозной роботизацией каждого этапа. Ранее все стадии закупки – от работы с заявкой до создания, согласования и обработки необходимых документов, а также мониторинга оплаты счетов, велись вручную в «» силами нескольких менеджеров, которым приходилось ежедневно обрабатывать десятки заявок от различных поставщиков. После согласования сценария модернизации был сделан выбор в пользу платформы программных роботов Robin, которой заказчик изначально располагал. Сценарий автоматизации предусматривал внедрение четырех роботов на всех стадиях процесса.

Робот-приемщик после получения заявки составляет запрос на коммерческое предложение и отправляет его поставщику. На этом этапе в «1С» производится сверка ранее полученных заявок за определенный период, и робот учитывает эти данные при составлении запросов.

На втором этапе идет работа с ответной корреспонденцией. Робот-рассыльщик считывает номер заявки непосредственно в ответном письме, формирует сводную таблицу по заказу на основании ответов поставщиков и направляет ее руководителю департамента логистики и закупок на согласование.

На третьем этапе, после подтверждения от руководителя департамента логистики и закупок, подключается робот-заказчик, который оформляет все необходимые документы, а также производит согласование договоров и счетов.

На финальной стадии робот-трекер отслеживает поступление товара в «1С» и по факту прихода товара направляет заявку на оплату.

Все этапы внедрения с учетом решения унаследованных технических сложностей заняли два месяца. В процессе модернизации представители Konica Minolta также помогли специалистам «Генериум» мигрировать со старой версии RPA-платформы на новую.

«Специалисты Konica Minolta обладают большой экспертизой и опытом внедрения решений основе RPA-платформы Robin, поэтому автоматизацию закупок для заказчика удалось завершить в согласованные сроки. Внедрение роботов в компании ″Генериум″ повысит операционную эффективность департамента логистики и закупок, оптимизирует процессы и позволит в более сжатые сроки обеспечивать сотрудников нужными инструментами», – отметила Елена Сафина, руководитель группы корпоративных продаж ЦФО компании Konica Minolta Business Solutions Russia.

«Раньше нашим специалистам по закупкам приходилось вручную обрабатывать каждый заказ с момента его формирования. Успешное внедрение роботов в процесс закупок позволило высвободить рабочее время сотрудников для более эффективного использования. Мы довольны результатом сотрудничества с командой Konica Minolta и в дальнейшем планируем подключить дополнительных роботов для более глубокой автоматизации наиболее сложных закупочных заявок», – сказал Виктор Волков, директор департамента логистики и закупок компании «Генериум».

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