«Эвотор» интегрирует ПО для любых касс на Android

Кассовая программа «Эвотора» теперь доступна и на других кассах. Первые интеграции «Эвотор.касса» реализованы со смарт-терминалами PAX A930 (Inpas) и PAYMOB-F A90 («Мирбезнала»). Об этом CNews сообщили представители «Эвотора».

Кассовую программу и облачные сервисы «Эвотора» теперь можно устанавливать на устройства других производителей. Первые интеграции «Эвотор.касса» реализованы со смарт-терминалами PAX A930 (Inpas) и PAYMOB-F A90 («Мирбезнала»). Прокачав свою кассу до «Эвотора», предприниматели получат полноценный инструмент для автоматизации своего бизнеса.

Кассовая программа «Эвотора» счет своей универсальности совместима с любыми онлайн-кассами на базе Android.

Пользователи смогут скачать «Эвотор.кассу» прямо на своих терминалах. Для PAX A930 ― в магазине приложений Inpas MAXSTORE, а для PAYMOB-F A90 ― в магазине приложений «Мирбезнала Store». После установки программы, пользователи могут расширить функционал кассы любыми сервисами из магазина приложений «Эвотор.маркет».

Кассовая программа «Эвотор.касса» включает в себя не только все необходимые функции для продаж по 54-ФЗ, но и закрывает ключевые потребности по контролю и наращиванию продаж.

Приложение позволяет принимать разные типы платежей (наличные, безналичные, смешанные), пробивать авансовые и чеки предоплаты, отправлять электронные чеки на e-mail клиента, проводить возвраты по чеку и без, а также вносить изменения чеками коррекции. В справочнике товаров можно добавлять информацию о товарах вручную и по штрих-коду, редактировать позиции, создавать товарные группы, печатать ценники на чековой ленте. В списке товаров и карточке товаров можно отслеживать информацию о текущих товарных остатках и делать перемещения между складами или магазинами.

Для учета и контроля продаж в сервисе можно выгружать разные варианты отчетов, а также вести товарный учет на кассе (инвентаризация, приемка, переоценка, списание, возврат поставщику). С помощью «Эвотор.касса» можно запустить скидочную, бонусные и накопительные программы лояльности. Прямо на кассе можно написать в техподдержку «Эвотора».

В личном кабинете клиента можно отслеживать все ключевые показатели продаж, статистику по программе лояльности, вести электронную книгу учета доходов и расходов, подключить эквайринг и консультироваться в чате техподдержки. Личный кабинет доступен в веб-версии, в мобильном приложении на смартфоне, также его можно установить на смарт-терминал.

Александр Мышкин, коммерческий директор ИТ-компании «Эвотор»: «Кассовая программа «Эвотора» ― самая широко используемая в стране, установлена уже на 1 млн наших смарт-терминалов. Сейчас мы открываем ее для интеграции с другими производителями. Переход на «Эвотор.кассу» для владельцев сторонних смарт-терминалов даст им полноценный функционал для продаж и возможность расширения сервисами «Эвотор.маркета».

Пользователям также будут доступны любые сервисы из магазина приложений «Эвотор.маркет» ― всего более 850 программ для разных отраслей и задач бизнеса. Это решения для работы с маркированным товаром, бухучета, приема СБП, для курьерской доставки, общепита, интеграции с различным ПО.

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PAX A930 - многофункциональная касса, которая принимает все виды платежей и оснащена встроенным банковским терминалом, принтером и двумя сканерами QR- и штрихкодов. Подойдет для курьеров, служб доставки, транспортных компаний, разъездной торговли, — всем компаниям, где важна мобильность в обслуживании клиентов.

PAYMOB-F A90 ― компактная мобильная онлайн-касса со встроенным эквайрингом и двумя камерами, подходит для стационарной и развозной торговли, курьерской доставки.

ИТ-компания «Эвотор» — экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. Российский производитель умных онлайн-касс — в стране активировано более 1 млн смарт-терминалов «Эвотор». В магазине приложений «Эвотор.маркет» представлено более 850 сервисов для бизнеса. Облачные технологии помогают вести товарный учет, организовать онлайн-продажи и доставку, маркировать товар, привлекать клиентов, принимать безналичные платежи и т. п. Процессинговая платформа «Эвотор.PAY» позволяет подключать эквайринг на точку онлайн, без визита в банк.