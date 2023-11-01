Дата-центр «М1» прошел сертификацию по стандарту PCI DSS

ЦОД «М1» успешно прошёл аудит на соответствие требованиям международного стандарта безопасности платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), который подтверждает защищенность платежной информации.

Наличие сертификата соответствия требованиям стандарта PCI DSS является необходимым для дата-центров, в которых размещаются информационные системы компаний для обработки, хранения и передачи данных о держателях карт платежных систем.

«В дата-центре «М1» соблюдается более широкий спектр мер обеспечения безопасности, чем предусмотрено по стандарту PCI DSS, каждый год проводятся работы по модернизации всех инженерно-технических систем, внедряются новейшие решения и оборудование. Это позволяет дата-центру оставаться одним из самых востребованных и безопасных на colocation-рынке, что подтверждает, в том числе, сертификация по стандарту PCI DSS», – сказал Ноха Мёдов, генеральный директор Stack Telecom.

Центр обработки данных «М1» является одним из крупнейших в Московском регионе. Все инженерные компоненты «М1» зарезервированы по схеме N+1 и выше, что гарантирует надежность предоставляемых сервисов. Высоконадежная ИТ-инфраструктура дата-центра «М1» используется для размещения основных и резервных ИТ-систем крупного и среднего бизнеса, а также крупных облачных провайдеров.