CorpSoft24 научила Rewtas общаться в Telegram через бота

CorpSoft24 выпустила обновление системы Rewtas: теперь к ней можно подключить бота в Telegram, который переводит голосовые задачи в текст.

Система Rewtas (Remote Employee Working Time Accounting System) помогает бизнесу планировать результаты. Система вышла на рынок в 2020 г. в 2021 г.была доработана и получила продвинутые инструменты аналитики. Она помогает оптимизировать рабочий график, разгрузить ежедневную рутину и сделать бизнес-процессы более эффективными.

Решение постоянно развивается: в очередное обновление вошла интеграция со специальным Telegram-ботом, который работает на базе системы распознавания речи. С его помощью можно заводить задачи в систему голосовыми сообщениями.

Авторизация в боте Rewtas происходит с персонального аккаунта пользователя в Telegram: система авторизует пользователя и понимает, кто ставит новую задачу.

«Можно ставить задачу в Rewtas где угодно: на прогулке или совещании. Мы все куда-то спешим, и теперь для постановки актуальных задач пользователям не нужен даже интерфейс системы, достаточно смартфона, который всегда под рукой. Мы уже протестировали этот функционал у клиентов и получили положительную обратную связь», — отметил Иван Болгар, директор по развитию CorpSoft24.

В боте можно заводить не только задачу для исполнителя, но и заметку в свободном формате. Она также распознается, прикрепляется к личному аккаунту пользователя, к ней можно вернуться позже, скорректировать и перевести в задачу.

В предыдущем обновлении Rewtas Z получила новый интерфейс в режиме одного окна, это стало одной из главных «фишек» системы. На едином экране системы в виде блоков отображается вся нужная пользователям информация, от актуальных задач и планировщика до истории выполнения. Кроме того, была обновлена конфигурация СУБД Rewtas, она стала более быстрой. Также система получила продвинутые средства безопасности.