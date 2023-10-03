«Систематика» завершила разработку аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий Optimining

Компания «Систематика» (входит в НКК) объявила о завершении проекта по разработке российской аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — Optimining. Проект реализован при поддержке РФРИТ, финансирование осуществлялось в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Мы создали программный продукт, который способен заменить иностранное программное обеспечение аналогичного класса и создать ощутимую конкуренцию отечественным решениям. К началу разработки у «Систематики» уже был многолетний опыт внедрения решений класса Process Mining, наши эксперты обладали знаниями о наиболее востребованной заказчиками функциональности, достоинствах и недостатках представленных на рынке решений. Этот багаж компетенций помог нам создать качественный и конкурентоспособный продукт. Система Optimining имеет одно из лучших на рынке соотношений цена/функциональность, что позволит внедрять его не только крупному, но и среднему бизнесу, заинтересованному в оптимизации своих бизнес-процессов», — сказал Руслан Тукмаков, заместитель руководителя центра компетенций систем управления и мониторинга компании «Систематика».

Преимуществами и ключевыми отличиями системы перед российскими и зарубежными аналогами, по заявлению представителей «Систематики», являются: широкий набор инструментов и встроенных функций для анализа процессов, преднастроенные модели прогнозирования дальнейших шагов процесса, наличие API к системе для интеграции с другими информационными системами предприятия.

Optimining — решение класса Process Mining, предназначенное для анализа и усовершенствования процессов. Обеспечивает получение знаний о структуре и поведении процессов из журналов событий, создаваемых информационными системами во время функционирования. Решение позволяет в короткие сроки получить реальную картину выполнения процесса и выявить узкие места и области для оптимизации. Также решение предлагает инструменты для проведения глубокого анализа процесса и мониторинга процесса в режиме реального времени.

Проект относится к приоритетному направлению поддержки «Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, в том числе в части систем бизнес-анализа» (BI, ETL, EDW, OLAP, Data Mining, DSS). Система Optimining разработана для работы в защищенном контуре заказчика On-Premise, а также из облака.

Optimining может использоваться на крупных предприятиях в высококонкурентных отраслях, с большим количеством разветвленных бизнес-процессов — производство, финансы, логистика, ритейл. Получение экономического эффекта происходит за счет оптимизации процессов обслуживания клиентов и повышения их качества, сокращения затрат и производственных циклов, повышения эффективности процессов технического обслуживания и ремонтов оборудования.

В 2021 г. «Систематика» приняла участие в конкурсном отборе проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий, организованном Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ). По итогам конкурса в мае 2022 г. было подписано соглашение о предоставлении гранта на разработку отечественного решения класса Process Mining, которое впоследствии получило название Optimining.

Летом 2023 г. Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ Optimining №2023662967 от 16 июня 2023 г.

На данный момент команда Optimining работает над пилотными внедрениями для ряда заказчиков.

Компания «Систематика» инициировала процесс внесения системы в реестр отечественного ПО, который будет завершен до конца 2023 г. Тем самым система Optimining будет доступна для применений на объектах критической инфраструктуры. На 2023-2025 гг. запланировано развитие системы по направлениям: расширение функциональных возможностей по настройке визуализации виджетов, поиск областей оптимизации процессов, симуляция работы шага процесса на базе исторических данных при различных настройках доступных ресурсов, настройка рассылки уведомления различным пользователям при превышении пороговых значений показателями, заданными пользователями.