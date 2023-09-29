МТС помогла решить проблему очередей в магазинах крупнейших торговых сетей Таймыра

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила кассами самообслуживания торговую сеть «Океан» и сеть супермаркетов «Зеленая линия» на территории Норильского промышленного района. Теперь у покупателей есть возможность расплачиваться за покупки самостоятельно, а торговые точки смогут более эффективно перераспределить нагрузку на персонал. Об этом CNews сообщили представители МТС.

60 касс самообслуживания установлены в сетях магазинов «Океан» и «Зеленая линия», которая охватывает все районы Норильска. Покупатели теперь смогут расплачиваться за покупки не только у кассира, но и самостоятельно, а также пользоваться картами лояльности сети. Это ускорит процесс покупок, поможет решению проблемы очередей в «часы пик», а также снимет нагрузку с сотрудников супермаркетов: обслуживание нескольких касс самообслуживания требует присутствия одного консультанта, в отличие от обычной кассы.

Все кассы самообслуживания в сетях магазинов «Океан» и «Зеленая линия» подключены к сети фиксированного интернета МТС. Компания также обеспечила передачу данных для торговой сети с помощью защищенного VPN-канала.

«Партия касс была доставлена на Таймыр, проделав путь из Москвы в Мурманск автомобильным транспортом, а дальше по Северному морскому пути до Дудинки. Несмотря на такую сложную логистику, оборудование успешно прошло тестирование, подключено к сети МТС и готово к работе. Наша сеть фиксированного интернета покрывает более 90% жилого фонда Норильска и это дает большие возможности для применения цифровых решений во многих сферах, от ритейла до ЖКХ. А скорость мобильного интернета и постоянная модернизация сети достаточны для реализации комплексных цифровых проектов для бизнеса», - сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.