CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО
|

«Мой офис» и НТЦ ИТ «Роса» подтвердили совместимость новых версий своих продуктов

Разработчик системного и инфраструктурного ПО Научно-технический центр информационных технологий «Роса» и российский разработчик офисного программного обеспечения «Мой офис» по итогам совместного тестирования подтвердили совместимость своих продуктов – операционных систем «Роса Хром 12», «Роса Кобальт 7.9» и «Мой офис Стандартный» версии 2.6.

Совместимость новых версий продуктов «Мой офис» и операционных систем «Роса» поможет корпоративным заказчикам снизить временные и финансовые затраты при внедрении импортонезависимых решений и переводе пользователей на безопасные рабочие места с российским программным обеспечением для работы с документами и коммуникаций.

«Сотрудничество НТЦ ИТ «Роса» и «Мой офис» повышает эффективность эксплуатации ИТ решений корпоративными заказчиками и способствует развитию отечественных технологий. Это увеличивает конкурентоспособность российских разработчиков и расширяет область применения их продуктов», — отметил директор по развитию НТЦ ИТ «Роса» Вячеслав Кадомский.

«Российские разработчики стремятся к независимости от иностранных вендоров, постепенно адаптируя или переводя свои продукты на российские ОС. «Мой офис» уже давно идет по этому пути, а совместимость наших продуктов с ОС «Роса» – еще один шаг в развитии комплексных решений, способствующих повышению технологического суверенитета российской ИТ-отрасли», – сказал директор по продуктовому маркетингу Петр Щеглов.

Отечественные операционные системы «Роса Хром» (и версия для домашнего использования «Роса Фреш») «Роса Барий» и «Роса Мобайл» созданы на основе собственного репозитория, который более 10 лет разрабатывается в России. Он является одним из крупнейших в мире и содержит свыше 30 тыс. приложений и компонентов, проверенных на совместимость друг с другом.

«Мой офис Стандартный 2» – комплект настольных офисных приложений для работы с документами и почтой. Продукт входит в реестр отечественного ПО и совместим со всеми популярными операционными системами, в том числе и российскими.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти передадут «Ростеху» госпакеты акций двух производителей и рарзаботчиков электроники

Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября

МВД купило для полицейских тысячи копеечных китайских смартфонов

«Софтлайн» вернулся на биржу и обошел по стоимости своего создателя

«Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023

Налоговая обыскивает индийские офис и предприятия Lenovo

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

Показать еще

Наука

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников
Показать еще