78% жителей Москвы пользуются сервисами на базе технологий искусственного интеллекта

78% москвичей используют сервисы на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) в повседневной жизни, выяснило «Сберстрахование». Чаще всего сервисами на базе ИИ пользуется молодежь в возрасте от 18 до 30 лет — в 88% случаев. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «В последние годы искусственный интеллект получил стремительное развитие, это изменило целый ряд отраслей экономики. Многие компании начали внедрять технологии ИИ в бизнес-процессы, так как автоматизация рутинных задач повышает не только прибыльность, но и конкурентоспособность и технологичность бизнеса».

Согласно исследованию, больше всего тех, кто использует сервисы на базе ИИ (умные колонки, навигаторы, голосовые помощники, система умного дома, генератор текстов, чат-бот и т. д.), оказалось в Москве (78%), Санкт-Петербурге (77%), Кирове (74%), Тольятти (73%) и Рязани (68%). Мужчины чаще женщин используют сервисы с ИИ — 66% и 34% соответственно.

Почти каждый второй (45%) опрошенный россиянин пользуется системами на базе технологий искусственного интеллекта в дороге, 27% — в свободное от работы и дел время, 22% — дома. А 18% при помощи технологий ИИ совершают покупки в онлайн- и офлайн-магазинах.

Наиболее часто используемыми сервисами оказались системы навигации и дорожных онлайн-карт — их используют 57% опрошенных. 16% россиян в своей повседневной жизни пользуются умными колонками, а 4% — голосовыми помощниками. 3% россиян ежедневно используют функции умного дома, еще 1% — чат-ботами.

Сервисам на базе ИИ доверяет 45% жителей Москвы. В возрасте от 18 до 40 лет таким сервисам доверяет каждый второй опрошенный россиянин.

41% респондентов заявили о необходимости использования ИИ в сфере безопасности. Каждый третий (31%) предпочел бы использование таких технологий в сфере здравоохранения, а каждый пятый (20%) — в сфере образования. Каждый восьмой (12%) считает необходимым использование технологий ИИ в банковской и страховой сферах.

Евгений Щекланов, управляющий директор «Сберстрахования жизни»: «Технологии ИИ позволяют менять жизнь россиян в лучшую сторону. Их внедрение и взаимодействие с госсервисами позволило «Сберстрахованию жизни» сократить срок урегулирования убытков в среднем до 11 календарных дней. Чтобы улучшить клиентский опыт, важно предлагать человеку не только возможность онлайн-оформления полиса страхования жизни и онлайн-урегулирования страхового случая, но и возможность получения персонализированных предложений. Согласно исследованию, уже сегодня каждый девятый россиянин (11%) заявил о готовности получать от страховых компаний предложения с индивидуальными тарифами, рассчитанными благодаря использованию технологий ИИ».