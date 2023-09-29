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77% жителей Санкт-Петербурга пользуются сервисами на базе технологий искусственного интеллекта

77% петербуржцев используют сервисы на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) в повседневной жизни, выяснило «Сберстрахование жизни». Чаще всего сервисами на базе ИИ пользуется молодежь в возрасте от 18 до 30 лет — в 88% случаев. Об этом CNews сообщили представители сбербанка.

В последние годы искусственный интеллект получил стремительное развитие, это изменило целый ряд отраслей экономики. Многие компании начали внедрять технологии ИИ в бизнес-процессы, так как автоматизация рутинных задач —повышает не только прибыльность, но и конкурентоспособность и их технологичность. Области применения ИИ в страховании — сокращение сроков урегулирования убытков, оценка объекта страхования и рисков при заключении договоров, подбор более справедливых тарифов, персонализированные предложения.

Согласно исследованию, больше всего тех, кто использует сервисы на базе ИИ (умные колонки, навигаторы, голосовые помощники, система умного дома, генератор текстов, чат-бот и т. д.), оказалось в Москве (78%), Санкт-Петербурге (77%), Кирове (74%), Тольятти (73%) и Рязани (68%). Мужчины чаще женщин используют сервисы с ИИ — 66% и 34% соответственно.

Каждый второй (45%) опрошенный россиянин пользуется системами на базе технологий искусственного интеллекта в дороге, каждый третий (27%) — в свободное от работы и дел время, каждый четвертый (22%) — дома. А каждый пятый (18%) при помощи технологий ИИ совершают покупки в онлайн- и офлайн-магазинах.

Наиболее часто используемыми сервисами оказались системы навигации и дорожных онлайн-карт — их используют 57% опрошенных. 16% россиян в своей повседневной жизни пользуются умными колонками, а 4% — голосовыми помощниками. 3% россиян ежедневно используют функции умного дома, еще 1% — чат-ботами.

Сервисам на базе ИИ доверяет 40% жителей Санкт-Петербурга. Самый высокий уровень доверия оказался у жителей Набережных Челнов (52%), Астрахани и Москвы (по 45%), а также Казани (44%). В возрасте от 18 до 40 лет таким сервисам доверяет каждый второй опрошенный россиянин.

Почти половина (41%) респондентов заявила о необходимости использования ИИ в сфере безопасности. Каждый третий (31%) предпочел бы использование таких технологий в сфере здравоохранения, а каждый пятый (20%) — в сфере образования. Каждый восьмой (12%) считает необходимым использование технологий ИИ в банковской и страховой сферах.

Евгений Щекланов, управляющий директор «Сберстрахования жизни»: «Технологии ИИ позволяют менять жизнь россиян в лучшую сторону. Их внедрение и взаимодействие с госсервисами позволило «Сберстрахованию жизни» сократить срок урегулирования убытков в среднем до 11 календарных дней. Чтобы улучшить клиентский опыт, важно предлагать человеку не только возможность онлайн-оформления полиса страхования жизни и онлайн-урегулирования страхового случая, но и возможность получения персонализированных предложений. Согласно исследованию, уже сегодня каждый девятый россиянин (11%) заявил о готовности получать от страховых компаний предложения с индивидуальными тарифами, рассчитанными благодаря использованию технологий ИИ».

В начале августа 2023 г. СК «Сберстрахование жизни» добавила возможность сообщать о наступлении страхового случая на сайте компании в разделе «Страховой случай». Онлайн-помощник в разделе «Страховой случай» на сайте компании позволяет подать страховое заявление за считанные минуты.

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ООО СК «Сбербанк страхование жизни» («Сберстрахование жизни») — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2022 г. составил 147,6 млрд руб. (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2022 г. — 625,52 млрд руб., страховые резервы — 508,650 млрд руб.

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