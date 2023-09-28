Вырастить бизнес на ягодах: новый ИТ-сервис для оптимизации сбора дикоросов в России

Российский рынок дикоросов — некультивируемых растений и грибов — освоен меньше, чем на 1%. Среди причин — юридические, кадровые, инфраструктурные и другие сложности. Тем не менее, эта отрасль также нуждается в цифровизации. ИТ-компания «Сбер бизнес софт» презентовала новый сервис «Сезоны сбора», который упростит работу всем трем сторонам, участвующим в процессе сбора грибов, плодов и растений: сборщикам, приемщикам и руководителям предприятий в этой нише. Об этом CNews сообщили представители «Сбер бизнес софт».

Предприниматели подключаются к веб-версии платформы и сразу добавляют на карту свои приемные пункты, устанавливают закупочные цены, в режиме реального времени следят за поступлением продукции, контролируют остатки и оплату. Безопасности уделено отдельное внимание: компании устанавливают максимальное ограничение на сумму, которую приемщик может потратить на закупку тех или иных видов дикоросов. Это позволит ограничить расходование денежных средств приемщиками. В случае, если выделенный лимит закончится, руководители компании смогут оперативно его увеличить. Общаться с приемщиками владелец бизнеса сможет прямо внутри сервиса.

Для сборщиков, использующих мобильное приложение «Сезоны сбора», доступна карта, где будут размещены ближайшие места для «тихой охоты» и пункты приема дикоросов. Приемщики могут зарегистрироваться в сервисе самостоятельно. Не нужно беспокоиться, будет ли товар оплачен: платеж пройдет безналично, и сборщик сможет получить деньги за ягоды и орехи на карту.

Для приемщика автоматизация тоже удобна. Не нужно думать, в какой момент пора приостанавливать сбор той или иной продукции — компания-приемщик может установить лимит самостоятельно. Менеджеры настраивают для приемщиков ценовые диапазоны для закупки — остается взвесить, и сервис рассчитает сумму, которую нужно заплатить сборщику. Чек сразу отправляется сборщику и владельцу бизнеса, все финансовые операции абсолютно прозрачны.

Использование сервиса позволит вывести отрасль из тени и масштабировать. Эксперты оценивают потенциал сферы сбора дикоросов в России в $1 млрд, поэтому у предпринимателей есть хорошая возможность стать посредниками между сборщиками и потребителями продукции: ресторанами, производствами и т.д. Решение ускорит цифровизацию всей отрасли и сможет быть применено в сферах со схожей спецификой — например, при сборе макулатуры и другого вторсырья.