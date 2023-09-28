Polymatica и Codex Proj заключили технологическое партнерство

Разработчик BI-решений Polymatica (SL Soft, ГК Softline) и компания Codex Proj, специализирующаяся на создании компонентов для BI, сообщают о технологическом партнерстве. Это сотрудничество позволит расширить функционал Polymatica Dashboards интеллектуальными формами ввода – инструментом, предназначенным для управления процессом учета данных, который по обоснованным причинам не ведется в информационных системах организации: создание форм, проверки данных, согласования, совместной работы и визуализации. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Polymatica Dashboards — это инструмент для создания интерактивных информационных панелей. Является российской разработкой и входит в реестр отечественного ПО.

«Мы стараемся предложить клиентам как можно больше опций для активной работы с BI-системой. И наш технологический партнер, компания Codex Proj, привносит дополнительную ценность в решение Polymatica — предоставляет функционал учета данных, в том числе посредством ручного их ввода или загрузки с последующей визуализацией на информационных панелях. Это позволит проводить автоматизированный сбор данных для отчетности, планирования, сценарного моделирования, — отметил коммерческий директор Polymatica Григорий Воротынцев. — При этом команда Codex Proj обладает значительным опытом работы с нашей BI-системой, поэтому коллеги качественно и оперативно могут кастомизировать виджеты Polymatica «из коробки» и создавать нестандартные интерактивные визуализации c нуля».

«Polymatica Dashboards представляет собой self-service BI-инструмент с открытой архитектурой, что позволяет партнерам расширять его функционал под требования заказчиков, — сказал Петр Рыбаков, генеральный директор Codex Proj. — В рамках наших проектов мы выполняли полный цикл внедрения продуктов Polymatica и провели интеграцию нашего модуля формирования данных в Polymatica Dashboards».

Продукт Codex Proj ориентирован на бизнес-пользователей, которые в графическом интерфейсе могут создавать и управлять формами, задавать правила проверки вводимых данных, запускать процессы согласования и экспортировать/импортировать данные в Excel.

Кроме того, команда Codex Proj помогает встраивать решение Polymatica в ИТ-ландшафт организации и интегрировать его с другими корпоративными системами для единой авторизации и администрирования.

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») – участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят следующие бренды: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, Infosecurity, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, IT Academy, «Аплана», «ТЦ инженер», Polymatica, Robin и др.

SL Soft создана в 2023 г. Компания объединяет под своим управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Все решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры. Входит в ГК Softline.