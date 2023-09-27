Softline помогла международному аэропорту Хабаровск повысить производительность бизнес-систем

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, провела обследование Microsoft SQL Server для международного аэропорта Хабаровск на соответствие лучшим мировым практикам и требованиям безопасности. Инженеры Softline провели технический аудит сервера баз данных и выявили потенциальные уязвимости, влияющие на стабильность работы системы. По итогам работ для клиента составлены подробные рекомендации по оптимизации Microsoft SQL Server, следуя которым аэропорт смог повысить производительность системы на базе «1С:Предприятие 8.3» («Управление производственным предприятием 1.3») и снизить риски непрерывности бизнеса. Работы были проведены в рамках услуги «Премьер Cервисы Softline».

Международный аэропорт Хабаровск – один из крупнейших авиаузлов Дальневосточного федерального округа. Через аэропорт осуществляются регулярные и чартерные пассажирские перевозки по более чем 40 направлениям, обеспечивая транспортную связь с центральной частью России и со всеми административными центрами регионов ДФО, выполнение социально значимых маршрутов в труднодоступные населенные пункты российского Дальнего Востока, а также перелеты в страны АТР. Компания «Хабаровский аэропорт» является главным оператором по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск.

В своей деятельности аэропорт активно использует бизнес-критичную систему «1C». Ее ключевыми элементами являются сервер управления базами данных и кластер Microsoft SQL Server. Аэропорту требовалось проверить корректность настроек недавно установленного кластера, на котором было развернуто 5 рабочих баз данных, так как от эффективной работы элементов БД зависела производительность и надежность системы управления предприятием. Поэтому руководство компании «Хабаровский аэропорт» обратилось к экспертам ГК Softline, чтобы провести обследование СУБД как наиболее критичного компонента.

Наличие высокой экспертизы в продуктах Microsoft было решающим фактором при выборе ИТ-партнера. Команда Softline уже несколько лет оказывает «Премьер сервисы» – услуги по проактивной поддержке ИТ-инфраструктуры, построенной на базе продуктов Microsoft. Сегодня Softline является единственной компанией в России, которая предоставляет такие услуги, утверждают в компании. «Премьер сервисы» призваны снизить риски для бизнеса, связанные с использованием информационных технологий.

«В результате аудита мы предоставили заказчику набор рекомендаций по настройке кластера и сервера СУБД, проверке целостности баз данных, оптимизации планов обслуживания, по улучшению стратегии резервного копирования, а также мониторингу производительности и оценке пиковой нагрузки серверов. Кроме того, в рамках «Премьер cервисов@ мы также помогли с оперативным выявлением и устранением проблем с сетевым оборудованием и виртуальными машинами, что могло привести к нестабильной работе ряда систем. Следуя нашим заключениям, сотрудники ИТ-подразделения аэропорта внесли необходимые изменения и запустили новую систему мониторинга СУБД с уведомлениями», – отметил Александр Храмов, руководитель направления развития бизнеса «Премьер сервисов» ГК Softline.

«Мы выполнили большую часть рекомендаций, что привело к повышению эффективности работы элементов БД и системы «1С». Работа с командой Softline была четкой и слаженной – при выявлении факторов, влияющих на работоспособность сервера и кластера, нас тут же информировали, и мы оперативно вносили необходимые изменения. Также ценным было и то, что мы смогли получить знания об особенностях работы подобных систем – инженеры Softline обладают высокими компетенциями в данной области. Мы планируем продолжать сотрудничество с нашим ИТ-партнером и по другим «Премьер сервисам», – отметил начальник управления информационных технологий и коммуникаций компании «Хабаровский аэропорт» Александр Кальницкий.