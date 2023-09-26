«Первый бит» автоматизировал работу с СИЗ на заводе «Груп атлантик теплолюкс»

ИТ-интегратор «Первый бит» подготовил к соблюдению требований законодательства системообразующее предприятие «Груп атлантик теплолюкс», которое производит нагревательные кабели бытового назначения и системы контроля протечек воды. Полностью автоматизирована закупка, выдача и учет средств индивидуальной защиты и спецодежды по новым правилам.

С 1 сентября вступили в силу новые правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утвержденные приказом Минтруда от 29 октября.2021 г. №766н и Единые типовые нормы выдачи СИЗ, утвержденные приказом Минтруда от 29 октября 2021 г. №767н.

На заводе работают более 400 сотрудников, каждому из которых положены средства индивидуальной защиты. Всего предприятие хранит и использует порядка 3 тыс. единиц СИЗ, учет которых велся вручную. Из-за этого не было понимания текущих остатков на складе и возможности сформировать корректную заявку на их закупку. Поэтому часто возникали ситуации, когда на складе оставались нереализованные СИЗ, которые просто хранились до окончания срока годности, а потом списывались.

Специалисты проектного офиса на Павелецкой ИТ-интегратора «Первый бит» провели полное обследование ИТ-систем завода и рекомендовали решение собственной разработки «Бит.СИЗ». Это расширение для программы «1С:ERP Управление предприятием 2», которая уже была внедрена в компании в качестве основной учетной системы.

Благодаря внедрению «Бит.СИЗ» завод полностью соответствует приказам Минтруда. Предприятие исключило лишние затраты на приобретение СИЗ и закупает только то, что ему предписано по нормам. Информация для заказа формируется автоматически, исходя из наличия остатков на складе. Срок согласования документов на закупку и выдачу СИЗ теперь сводится к формированию отчета и занимает несколько секунд. Раньше на это тратили до двух дней.