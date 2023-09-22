Решение «Турбо ПЛК» включено в реестр российского ПО

Специализированное ИТ-решение «Турбо ПЛК» для работы с программируемыми логическими контроллерами Consyst Electronics от «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») внесено в реестр российского ПО.

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ЕРРП) – это система учета отечественных программных продуктов, соответствующих стандартам Минцифры и обеспечивающих технологический суверенитет страны.

Consyst Electronics – бренд программируемых логических контроллеров (ПЛК) и программно-технических комплексов компании «Консист бизнес групп». Оборудование предназначено для управления дискретными и непрерывными процессами на различных производствах.

Также «Консист бизнес групп» является разработчиком российской программной платформы «Турбо» и линейки продуктов на ее основе. Новое решение «Турбо ПЛК» на базе операционной системы Astra Linux предназначено для настройки, установления режимов работы и конфигурации устройств программируемых логических контроллеров. Оно является частью программно-аппаратного комплекса автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и создано специально для работы с оборудованием ПЛК Consyst Electronics.

Включение «Турбо ПЛК» в реестр российского ПО подтверждает его соответствие требованиям, предъявляемым к программному обеспечению, разрабатываемому и используемому в Российской Федерации.

Владимир Тарасенко, коммерческий директор «Консист бизнес групп», сказал: «Платформа «Турбо», на которой создаются вендорские и партнерские решения, является базой для разработки высоконагруженных приложений и автоматизации широкого спектра бизнес-процессов. Появление «Турбо ПЛК» и внесение его в реестр российского программного обеспечения является важным шагом для расширения возможностей платформы в части взаимодействия со сложными технологическими устройствами. Это решение открывает новые горизонты применения «Турбо» в реализации сложных проектов АСУ ТП».