CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Ритейл Розница
|

«Магнит» и DIS Group реализовали совместный проект по внедрению платформы управления данными

Розничная сеть «Магнит» при поддержке DIS Group реализовала проект по внедрению платформы управления данными Magnit Data. Цель проекта – объединить все существующие наработки под одним решением, которое станет более понятным и доступным для 10 тыс. пользователей данных в компании. Технология поможет повысить эффективность управленческих решений на основе качественных данных.

«Магнит» постоянно совершенствует процессы управления данными, уделяя особое внимание культуре владения данными в бизнес-подразделениях и измерению качества по критическим элементам данных. Применение технологий DIS Group позволило «Магниту» заложить фундамент для более высокой точности и прозрачности в описании данных.

В результате команды, разрабатывающие решения на основе данных, снизили time-to-market (время от разработки идеи до реализации продукта). За счет этого компания сократит затраты на производство и поддержку таких решений и быстрее начнет применять их в бизнесе. На 2024 г. запланировано измерение результатов и проверка их соответствия ожидаемым бизнес-эффектам.

Олег Молчанов, руководитель направления по метаданным в департаменте по работе с данными розничной сети «Магнит», сказал: «У «Магнита» большой опыт в создании и эксплуатации собственных решений по управлению данными: каталог витрин корпоративного хранилища данных, портал корпоративной отчетности, виртуальный помощник в виде чат-бота, инструменты для анализа происхождения и зависимостей между объектами хранилища, их разметки и управления доступами к данным. На старте проекта у нас было четкое представление, чего не хватало для успешного развития. DIS Group показал богатую техническую экспертизу во внедряемых решениях и наличие опыта работы с нестандартными кейсами».

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group, сказал: «Понимание индустриальной специфики DIS Group помогло внедрению технологий по управлению данными в бизнес-процессы крупнейшего ритейлера страны. В компаниях подобного масштаба эффективная, быстрая и бесперебойная работа с данными – необходимое условие для успешной работы и развития».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября

У российского автопрома нашлись десятки потребностей, которые не покрывает отечественное ПО

СберТех рассказал о собственном решении для управления DevOps-конвейером

К 2027 году российский рынок СУБД и инструментов обработки данных составит 170 млрд руб

Власти потратят более 2 миллиардов на общение судебных приставов с гражданами в интернете

Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

11 функций WhatsApp, о которых не все знают

Обзор HIPER EasyView HS2401: безрамочный монитор начального уровня

Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще