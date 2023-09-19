«К2тех» ускорила работу собственного контактного центра с помощью российского решения

Компания «К2тех» при поддержке партнера DIS Group внедрила в своем контактном центре российскую систему управления знаниями «Плюс7 маяк». Качество обслуживания клиентов контактного центра повысилось за счет перехода от использования файлов при поиске информации к использованию специализированного решения по управлению знаниями.

Компания «К2тех» развивает свой контактный центр за счет внедрения продуктов отечественных вендоров. Российская система «Плюс7 маяк» позволяет централизовать хранение информации в контактном центре. В результате повышается скорость ответа операторов клиентам, снижается среднее время звонка и сокращаются затраты на содержание контактного центра. Перед внедрением решения команда вендора DIS Group проанализировала, систематизировала контент «К2тех» и внедрила его в заранее разработанные шаблоны. Далее было проведено обучение контент-менеджеров и пользователей системы, а также тестирование решения заказчиком.

«DIS Group многие годы успешно сотрудничает с «К2тех» – поставщиком качественных IT-решений, которому доверяет большое количество клиентов. Особенно ценно, что наш ключевой партнер не просто добавил «Плюс7 маяк» в свой демонстрационный стек решений, но и выбрал его для промышленного использования в боевом контактном центре – это позволит компании «К2тех» предлагать решение «Плюс7 маяк» своим клиентам, руководствуясь собственным опытом и экспертизой», – сказал коммерческий директор DIS Group Артем Косилов.

На сегодняшний день сотрудники «К2тех» уже приступили к самостоятельной миграции контента в систему и ее эксплуатации. Внедрение решения и систематизация знаний существенно сократили время поиска нужной информации у агентов контакт-центра, а также ускорили онбординг новых сотрудников. В планах партнеров – дальнейшее развитие решения за счет обратной связи от пользователей и наглядная демонстрация системы заказчикам.

«Плюс7 маяк» – качественный и функциональный российский продукт для управления контентом в контакт-центрах, бэк-офисах и фронт-офисах, который отлично зарекомендовал себя на рынке. Поэтому мы выбрали решение для внедрения в нашем контактном центре и с уверенностью предлагаем его заказчикам. Система хорошо подойдет для решения задач в финансовой отрасли, телекоме, ритейле, E-commerce, а также любым компаниям с запросом на удобное, структурированное хранение информации и её использование», – сказал эксперт по решениям для контактных центров «К2тех» Антон Корнильев.

Система управления знаниями «Плюс7 маяк» предназначена для оптимизации работы контакт-центров, подразделений продаж и полевых сил, а также для повышения эффективности внутренних коммуникаций и обучения новых сотрудников. Доступ к единой, постоянно обновляемой корпоративной базе знаний значительно ускоряет процессы компании и сокращает число ошибок, что помогает сократить связанные с этим издержки и операционные расходы. Решение входит в реестр отечественного ПО и легко встраивается в АРМ оператора.