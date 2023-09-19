CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Инфраструктура
|

«К2тех» ускорила работу собственного контактного центра с помощью российского решения

Компания «К2тех» при поддержке партнера DIS Group внедрила в своем контактном центре российскую систему управления знаниями «Плюс7 маяк». Качество обслуживания клиентов контактного центра повысилось за счет перехода от использования файлов при поиске информации к использованию специализированного решения по управлению знаниями.

Компания «К2тех» развивает свой контактный центр за счет внедрения продуктов отечественных вендоров. Российская система «Плюс7 маяк» позволяет централизовать хранение информации в контактном центре. В результате повышается скорость ответа операторов клиентам, снижается среднее время звонка и сокращаются затраты на содержание контактного центра. Перед внедрением решения команда вендора DIS Group проанализировала, систематизировала контент «К2тех» и внедрила его в заранее разработанные шаблоны. Далее было проведено обучение контент-менеджеров и пользователей системы, а также тестирование решения заказчиком.

«DIS Group многие годы успешно сотрудничает с «К2тех» – поставщиком качественных IT-решений, которому доверяет большое количество клиентов. Особенно ценно, что наш ключевой партнер не просто добавил «Плюс7 маяк» в свой демонстрационный стек решений, но и выбрал его для промышленного использования в боевом контактном центре – это позволит компании «К2тех» предлагать решение «Плюс7 маяк» своим клиентам, руководствуясь собственным опытом и экспертизой», – сказал коммерческий директор DIS Group Артем Косилов.

На сегодняшний день сотрудники «К2тех» уже приступили к самостоятельной миграции контента в систему и ее эксплуатации. Внедрение решения и систематизация знаний существенно сократили время поиска нужной информации у агентов контакт-центра, а также ускорили онбординг новых сотрудников. В планах партнеров – дальнейшее развитие решения за счет обратной связи от пользователей и наглядная демонстрация системы заказчикам.

«Плюс7 маяк» – качественный и функциональный российский продукт для управления контентом в контакт-центрах, бэк-офисах и фронт-офисах, который отлично зарекомендовал себя на рынке. Поэтому мы выбрали решение для внедрения в нашем контактном центре и с уверенностью предлагаем его заказчикам. Система хорошо подойдет для решения задач в финансовой отрасли, телекоме, ритейле, E-commerce, а также любым компаниям с запросом на удобное, структурированное хранение информации и её использование», – сказал эксперт по решениям для контактных центров «К2тех» Антон Корнильев.

Система управления знаниями «Плюс7 маяк» предназначена для оптимизации работы контакт-центров, подразделений продаж и полевых сил, а также для повышения эффективности внутренних коммуникаций и обучения новых сотрудников. Доступ к единой, постоянно обновляемой корпоративной базе знаний значительно ускоряет процессы компании и сокращает число ошибок, что помогает сократить связанные с этим издержки и операционные расходы. Решение входит в реестр отечественного ПО и легко встраивается в АРМ оператора.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября

В России появился цифровой паспорт. Смартфон с «Госуслугами» стал равен главному документу гражданина. Но не во всех случаях

США арестовали россиянина за поставки микросхем в Россию. Ему грозит 100 лет тюрьмы

В России прекратят сажать за пиратское ПО. Готовятся архиважные изменения законодательства

ФСО дадут 700 миллионов на развитие сети распредцентров органов власти

ПСБ предложил бизнесу выплачивать зарплату через СБП

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще