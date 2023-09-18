В СПбГУ разработали комплексную учебную программу в области машинного обучения и искусственного интеллекта

Сквозная система подготовки высококвалифицированных специалистов в области машинного обучения и искусственного интеллекта на базе фундаментальной математики создана в Санкт-Петербургском университете впервые. Комплексный цикл рабочих программ учебных дисциплин разработан заведующим кафедрой прикладной кибернетики СПбГУ профессором Николаем Кузнецовым совместно с российскими и зарубежными специалистами и представителями ИТ-индустрии. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ.

Сквозное обучение студентов в области машинного обучения и искусственного интеллекта на базе фундаментальной математики реализовано в Санкт-Петербургском государственном университете в рамках образовательных программ бакалавриата «Прикладная математика, программирование и искусственный интеллект» и магистратуры «Математическое моделирование, программирование и искусственный интеллект» СПбГУ.

Программа бакалавриата связана со школьной программой и впервые учитывает изменения нового федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2022 г.

Продолжение обучения в магистратуре СПбГУ основывается на углубленном изучении фундаментальных математических разделов, связанных с развитием искусственного интеллекта, а также технологий глубокого обучения с подкреплением и компьютерного зрения.

«Машинное обучение и искусственный интеллект — это наша реальность и будущее, постоянно развивающаяся область науки, которая способна решать разные проблемы человечества: от выбора товаров в интернет-магазине до сложных фундаментальных задач. При создании сквозной системы подготовки специалистов мы использовали накопившийся опыт в научной деятельности, привлекли высококвалифицированных профессионалов и сконцентрировали внимание на фундаментальных и актуальных для современной науки знаниях и подходах. Уверен, что сквозная система обучения позволит обучающимся поэтапно получить необходимые навыки разработки технологий искусственного интеллекта и соответствующие времени знания», — сказал автор цикла учебных программ, заведующий кафедрой прикладной кибернетики СПбГУ Николай Кузнецов.

Николай Кузнецов — профессор СПбГУ, член-корреспондент РАН, руководитель ведущей научной школы России в области математики и механики, заведующий кафедрой прикладной кибернетики СПбГУ.

Создание и развитие теории скрытых колебаний позволило ученому продвинуться в решении ряда известных фундаментальных задач и открыло принципиально новые возможности определения границ устойчивости и выявления нежелательных колебаний для предотвращения технологических и техногенных катастроф.

Сегодня Санкт-Петербургский государственный университет развивает математическое направление, а ученые университета используют методы машинного обучения в своей научной деятельности. Так, по итогам приемной кампании 2023 г. в Санкт‑Петербургском университете среди 113 программ бакалавриата и специалитета наибольшее количество заявлений было подано на образовательную программу «Прикладная математика, программирование и искусственный интеллект». Также программа стала самой востребованной в 2023 г. среди образовательных программ по направлению «Прикладная математика и информатика» вузов Санкт-Петербурга. Успех образовательной программы — итог долгой и кропотливой работы научно-педагогического коллектива под руководством Николая Кузнецова на базе отделения прикладной математики и кафедры прикладной кибернетики СПбГУ с привлечением ведущих специалистов и представителей ИТ-компаний.

Кафедра прикладной кибернетики СПбГУ в 2018 г. получила статус ведущей научной школы России в области математики и механики по приоритетному направлению научно-технологического развития «Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта». Также коллективом кафедры были получены грант СПбГУ, международный грант Team Finland Knowledge programme, грант ведущих научных школ России совета по грантам при Президенте России, в рамках которых проводились исследования в области прикладной математики и искусственного интеллекта и разработка цикла соответствующих рабочих программ учебных дисциплин. Разработанные по инициативе Николая Кузнецова рабочие программы дисциплин легли в основу образовательных программ бакалавриата «Прикладная математика, программирование и искусственный интеллект» и магистратуры «Математическое моделирование, программирование и искусственный интеллект» СПбГУ.

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Учебная программа разработана Санкт-Петербургским государственным университетом совместно с представителями ИТ-компаний. Среди них – «Юнидата», Taskdata, «Вымпелком», где студенты СПбГУ также могут проходить производственную практику.

Санкт‑Петербургский государственный университет был основан 28 января (8 февраля) 1724 г., когда Петр I издал указ об учреждении университета и Российской академии наук.