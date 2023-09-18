«Первый бит» внедрил «1С:ERP» в биотехнологической производственной компании «Биоджет»

ИТ-интегратор «Первый бит» помог биотехнологической производственной компании «Биоджет» с внедрением отечественной системы «1С:ERP Управление предприятием». В ней собирается вся информация по предприятию, благодаря чему стало проще отслеживать оперативные данные и получать отчет по всем направлениям управленческого учета. Проект длился 10 месяцев.

«Биоджет» — фармацевтическая компания, созданная в 2022 г. для разработки и производства препаратов для таргетной терапии онкологических заболеваний. С марта 2022 г. является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва».

Для построения полноценного производственного комплекса компании нужна была интегрированная ИТ-система, учитывающая специфику фармацевтического предприятия.

До проекта использовались разрозненные системы: «1С:Бухгалтерия», «1С:ЗУП» и «1С:Документооборот». Их функционала не хватало для оперативного и точного формирования управленческой отчетности. Тем более что потенциал «Биоджета» подразумевает большое количество данных, операций, сотрудников и задач, которые будет удобнее и практичнее реализовывать в единой информационный системе.

Оптимальным вариантом стало решение «1С:ERP. Управление предприятием». Оно отвечает текущим требованиям компании: решение производственных и управленческих задач, валидация компьютеризированных систем по мировым стандартам GxP по GАМР 5. Кроме того, система может развиваться и индивидуально дорабатываться под бизнес-процессы. Партнером по внедрению стал московский проектный офис на Павелецкой ИТ-интегратора «Первый бит».

Переход с «1С:Бухгалтерия» и «1С:ЗУП» на «1С:ERP» длился 10 месяцев. В результате в новую систему из старых баз были перенесены все документы и данные за два предыдущих закрытых года. Сотрудники всех подразделений предприятия теперь работают в единой информационной системе.

В ходе проекта был реализован обмен между программами «1С:ERP» и «1С:Документооборот». Новые договоры создаются в «1С:Документооборот» и автоматически переносятся в «1С:ERP», то есть «1С:Документооборот» выбран мастер-системой. При создании нового договора ответственные сотрудники получают уведомления на почту для принятия его в работу. Это существенно упростило и ускорило документооборот в организации.

«Сейчас система отвечает базовым потребностям компании, ведется дополнительная разработка программного продукта в части покрытия индивидуальных особенностей нашего предприятия. В ближайшей перспективе будет обеспечено проведение валидации компьютеризированной системы, внедрение складского оборудования — терминалов сбора данных и принтеров этикеток. В чуть более отдаленной перспективе — запуск производственного блока. После завершения внедрения «1С:ERP» и ее адаптации мы планируем продолжить сотрудничество с «Первым битом» по вопросам поддержки системы по стандартам SLA», — отметила Наталья Чадова, генеральный директор компании «Биоджет».