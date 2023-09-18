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«Гэндальф» внедрила «1С:Управление торговлей 8» в ТДЛ

Специалисты «Гэндальф» помогли компании ТДЛ наладить контроль над организационными моментами с помощью «1С:Управление торговлей 8».

ТДЛ – компания в Ростове-на-Дону, занимающаяся оптовой и розничной продажей оборудования для систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем контроля и управления доступом (СКУД), структурированных кабельных систем (СКС), а также систем видеонаблюдения, телефонии и домофонии. При этом компания оказывает услуги и за пределами Ростовской области, занимаясь в том числе доставкой товара клиентам.

С открытием в 2022 г. организации понадобилась программа для корректного ведения учета. Для этого представители решили проконсультироваться с одним из франчайзи «1С». Выбор пал на «Гэндальф». По итогам беседы со специалистами и демонстрации продуктов подрядчик предложил внедрить «1С:Управление торговлей 8» как самый подходящий вариант.

«В результате автоматизации мы получили полную интеграцию с маркетплейсами, – сказал генеральный директор ТДЛ Меружан Осепян. – Под контролем находится кредиторская и дебиторская задолженность перед клиентами и поставщиками. КПД работы менеджера по продажам сильно увеличился. Склад получил адресное хранение, а бухгалтерия – возможность разносить выписки и выгружать данные из управленческой и бухгалтерской программ практически автоматически. Я как руководитель ежемесячно могу анализировать реальную валовую прибыль организации и постатейные расходы. А мои сотрудники могут предварительно и прозрачно считать свою бонусную часть зарплаты».

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