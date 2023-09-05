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RuVDS: востребованность альтернативных ОС для серверов выросла на треть

RuVDS отметила рост востребованности альтернативных Windows операционных систем в течение последнего года. Тенденция прослеживается по всем российским дата-центрам компании.

«Как можно судить на основании предпочтений наших клиентов, в период 2022-2023 гг. спрос на операционные системы Windows в российских дата-центрах RuVDS сократился на треть по сравнению с 2020-2021 гг. Пользователи делают выбор в пользу независимых ОС семейства Linux и это можно объяснить. Это делается в рамках так называемого импортозамещения: ряд клиентов просто начинает рассматривать, по тем или иным соображениям, альтернативные ОС в качестве более надежных и не так сильно зависящих от экономической и политической конъюнктуры», – отметил гендиректор хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин.

При этом у пользователей зарубежных вычислительных мощностей RuVDS подобной тенденции не наблюдается, спрос на продукцию Microsoft стабилен. Ранее RuVDS сообщала, что рост спроса на вычислительные мощности внутри России составил 17,5% против 6% годом ранее, а востребованность площадок в центральной Европе упала на 5%.

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