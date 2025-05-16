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США хотят запретить китайские роутеры TP-Link: Слишком дешево продаются

Власти США рассматривают возможность запрета китайских роутеров TP-Link, потому что они «подозрительно дешевые». Расследование в отношении деятельности TP-Link на предмет угроз национальной безопасности уже проводят Министерства торговли, обороны и юстиции США. В США компания-производитель занимает долю в 35% на рынке роутеров для домов и малого бизнеса.

Запрет устройств

В США могут запретить маршрутизаторы TP-Link из-за маленкьой стоимости устройств, пишет PCMag.

Группа законодателей-республиканцев призывает администрацию Дональда Трампа (Donald Trump) запретить продажу сетевых продуктов TP-Link, включая популярные маршрутизаторы Wi-Fi этой компании.

Сенатор Том Коттон (Tom Cotton) из Арканзаса, а также 16 сенаторов и представителей написали письмо министру торговли Говарду Лютнику (Howard Lutnick), в котором обвинили TP-Link в тесных связях с правящей Коммунистической партией Китая и назвали компанию не явной, а реальной опасностью для США.

Законодатели утверждают, что TP-Link представляет угрозу безопасности, поскольку спонсируемые китайским государством хакеры ранее уже использовали маршрутизаторы и сетевые устройства компании-производителя, что дало им возможность осуществлять кибершпионаж на территории США.

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Unsplash - TechieTech Tech
В США могут запретить китайские роутеры TP-Link, производитель их продает слишком дешево для рынка

По информации Bloomberg, в самом письме нет никаких доказательств, показывающих, что TP-Link преднамеренно помогала ранее китайским хакерам или они использовали продукцию только этого производителя. Тем не менее, законодатели утверждают, что TP-Link предлагала низкие, по их словам хищнические, цены на свою продукцию, чтобы помочь ей захватить «почти 60% рынка розничных маршрутизаторов и систем Wi-Fi в США». В свою очередь, китайское правительство может якобы использовать оборудование TP-Link для запуска будущих кибератак на США.

«По этим причинам Министерство торговли США должно немедленно запретить будущие продажи сетевого оборудования TP-Link SOHO (для малых и домашних офисов) в Соединенных Штатах. Каждый день, когда мы не действуем, китайская компания побеждает, в то время как американские производители страдают, а безопасность США остается под угрозой», — говорится в письме.

Федеральное бюро расследований (ФБР) уже давно обеспокоено тем, что спонсируемые китайским государством хакеры готовят почву для нарушения работы критически важной инфраструктуры США в случае возникновения конфликта между Китаем и США.

Борьба с конкурентами

Однако представители TP-Link утверждают, что письмо основано на дезинформации. «Обвинения категорически ложны, и мы с нетерпением ждем возможности прояснить ситуацию с нашей компанией», — заявил поставщик изданию PCMag, добавив: «Для ясности: TP-Link не является компанией, спонсируемой государством, не имеет глубоких связей с Коммунистической партией Китая и полностью независима от нее». Сотрудники производителя также заявляют, что ее доля на рынке США составляет всего около 35%, а не 60%. «Утверждение о том, что злоумышленники из Китая использовали наши маршрутизаторы для кибератак, является ложным и неискренним — маршрутизаторы, произведенные многими компаниями, становились объектами кибератак». В компании считают, что TP-Link стала жертвой клеветнической кампании, направленной на устранение конкурента с рынка.

Рисков кибербезопасности

В декабре 2024 г. власти США уже расследовали причастность крупного китайского производителя Wi-Fi роутеров TP-Link к кибератакам и рассматривали возможность запрета этих устройств в 2025 г.

Собственные проверки в отношении компании начали Министерство юстиции, Министерство промышленности и торговли и Министерство обороны США. Согласно информации The Wall Street Journal, какие-либо действия в отношении компании будет предпринимать администрация избранного президента США Дональда Трампа, которая занимает позицию по сдерживанию Китая. Издание пишет, что если США запретят роутеры TP-Link, это будет самая суровая мера Вашингтона против китайской компании после санкций против Huawei.

Подозрения в отношении TP-Link, как предполагается, связаны с октябрьским отчетом Microsoft в 2024 г. о том, что китайские хакеры используют для ИТ-атак большую сеть взломанных устройств, состоящую в основном из маршрутизаторов TP-Link.

Антон Денисенко

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