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Подтверждена совместимость LIMS myLab с операционной системой «Ред ОС»

Российские разработчики «Ликорис» и «Ред софт» успешно провели тестирование, подтвердив совместимость и корректность работы программного обеспечения LIMS myLab с «Ред ОС». Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате.

Использование решения для автоматизации бизнес-процессов испытательной лабораторией LIMS myLab совместно с «Ред ОС» позволяет повысить независимость ИТ-инфраструктуры предприятия от зарубежных решений.

«Ред ОС» — флагманский продукт «Ред софт», российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. Это составной программный продукт, построенный на пакетной базе RPM-формата, соответствующий требованиям POSIX и LSB 4.1 (Linux Standard Base). Разработка «Ред ОС» ведётся в закрытом контуре «Ред софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории РФ.

LIMS myLab — программное обеспечение класса ЛИМС. LIMS myLab позволяет собирать и обрабатывать первичные лабораторные данные, вести учет общелабораторной информации, выполнять процедуры внутрилабораторного контроля и подготавливать итоговые отчеты и протоколы, контролировать и оптимизировать лабораторные бизнес-процессы.

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