Ижевский завод тепловой техники внедрил цифровые решения для управления персоналом: на одной платформе объединены 46 HR-сервисов

В связи с ростом команды и увеличением кадровых запросов на Ижевском заводе тепловой техники (ИЗТТ) возникла необходимость создать единую точку доступа к HR-сервисам, инструменты, позволяющие сотрудникам оперативно получать HR-услуги, общаться с отделом кадров и быстро оформлять документы. Об этом CNews сообщили представители компании «Факт».

Проект по созданию HR-платформы проходил в сотрудничестве с веб-интегратором «Факт». Компания «Факт» специализируется на создании, сопровождении и развитии технологичных веб-систем и для промышленности и ритейла. Кроме того, автоматизацией B2B-дистрибуции, заказной разработкой и внедрением корпоративных HRM-систем, CRM-систем. «Факт» является одним из ведущих в России интеграторов продуктов «1С-Битрикс» с подтвержденным enterprise-статусом.

Команда экспертов компании «Факт» реализовали HR-платформу на базе «Битрикс24», сделав доработки базовой платформы под требования ИЗТТ. С целью обеспечения отказоустойчивости была построена трехуровневая серверная архитектура.

Целями создания единой HR-платформы и оптимизации процессов управления персоналом стали улучшение взаимодействия сотрудников с отделом кадров, сокращение трудозатрат сотрудников на процессы оформления и получения HR-услуг, оптимизация предоставление HR-сервисов. Кроме того, с помощью платформы должны уменьшиться сроки получения HR-услуг, а также исчезнуть цифровое неравенство между административными и производственными сотрудниками.

Руководство ИЗТТ ставило задачу перед разработчиком создать электронную цифровую подпись для быстрого подписания и оформления кадровых документов. Этот шаг заметно ускорил HR-процессы, сокращая время на рутинные формальности.

Для выгрузки данных из различных смежных систем, разработчики компании «Факт» выполнили ряд интеграций: с «1С:Предприятие», MS Active Directory, с внешним сервисом управления командировками для формирования графиков, командировок, графиков отсутствий и выплат по командировочным расходам, с удостоверяющим центром «СБК Контур» для реализации процесса электронного подписания документов.

По итогам проекта была разработана и реализована ролевая модель пользователей и настроена интеграция с контроллером сквозной аутентификации для обеспечения безопасности хранения персональных данных. Для большего вовлечения сотрудников выполнено уникальное брендирование личного кабинета.

ИЗТТ внедрил HR-платформу, в которую было интегрировано 46 HR-сервисов. Она объединила всех сотрудников, обеспечила быстрый доступ к HR-услугам и предоставила возможность электронного подписания и хранения кадровых документов. Использование нового инструмента позволило сократить время оформления заявок на 30%.

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Компания «Факт» специализируется на создании, сопровождении и развитии технологичных веб-систем и мобильных приложений для промышленности и ритейла. Кроме того, автоматизацией B2B-дистрибуции, заказной разработкой и внедрением корпоративных HRM-систем, CRM-систем. «Факт» является интегратором продуктов «1С-Битрикс» с подтвержденным enterprise-статусом. Входит в реестр аккредитованных ИТ компаний России. Более 380 разработанных веб-систем для бизнеса и конечных потребителей.