Sitronics Group и «Аквариус» провели успешное тестирование продуктов на совместимость

Проведены испытания платформы виртуализации Sitronics Group на российском серверном оборудовании производственной компании «Аквариус». По итогам тестирования принято решение о технологическом партнерстве – компании готовы предоставить заказчикам решение для построения ИТ-инфраструктуры.

Для испытаний были представлены серверы «Аквариус T50 D224CF», являющиеся флагманской моделью линейки высокопроизводительных серверов с максимальными возможностями расширения и производительной дисковой подсистемой.

В центре разработок компании «Аквариус» были проведены тесты платформы виртуализации Sitronics Group, которая распределяет ресурсы физических серверов на изолированные друг от друга виртуальные машины, оптимизируя тем самым эксплуатацию ИТ-инфраструктуры. Специалисты оценивали возможности создания виртуальной инфраструктуры на базе оборудования «Аквариус», масштабирования вычислительных мощностей и развертывания в виртуальных машинах различных операционных систем, в том числе различных дистрибутивов Linux. Также проводилось тестирование производительности сетевой подсистемы, процессора и оперативной памяти, проверялись надежность работы подсистемы хранения данных. В результате проведенных тестов платформа виртуализации Sitronics Group на серверах «Аквариус» T50 D224CF показали полную совместимость и высокую производительность комплексного решения.

«Аквариус T50 D224CF» — это современный сервер, который является собственной разработкой компании. Устройство оснащено системой удаленного управления и подходит для решения разнообразных задач – виртуализации, гиперконвергентных и облачных сред, ML/AI, СУБД, OLTP, OLAP, BI, SDS, VDI, сервисов хранения и обработки информации. Сервер имеет заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации и включен в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

«Совместимость отечественных аппаратных платформ и программного обеспечения сегодня является одним из насущных вопросов российского рынка. Успешно проведенное тестирование открывает новые возможности для заказчиков в построении импортонезависимой ИТ-инфраструктуры. Это дает более широкий выбор надежных и эффективных решений, отвечающих актуальным требованиям. Уверен, что наше технологическое партнерство создаст благоприятные условия для развития отечественных ИТ-инфраструктур и рынка этих решений», – сказал директор центра виртуализации вычислительных комплексов Sitronics Group Илья Козлов.

«Мы рады плодотворному сотрудничеству с компанией Sitronics Group, что позволит реализовывать крупномасштабные проекты по переходу и построению ИТ инфраструктуры заказчиков на российских технологиях с гарантированной поддержкой и сервисом. Создание надежных высокотехнологичных решений в альянсе с ведущими разработчиками программного обеспечения является одним из важных направлений нашей компании», – отметила Ольга Шернек, директор дирекции по продукции ГК «Аквариус».

Платформа виртуализации входит в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры РФ. Сервер T50 D224CF включен в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ.