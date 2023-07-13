Directum RX вошла в топ-5 рейтинга BPM-систем 2023 г. по версии CNews

Directum RX вошла в топ-5 российских BPM-систем по версии портала CNews. При создании рейтинга использовалась балльная система. Эксперты выбрали для оценки восемь критериев, по каждому из которых начислялись баллы.

Система Directum RX получила максимальную оценку за возможность тестировать ее работу в течение 60 дней. Это самый большой срок среди участников рейтинга. Эксперты оценили и наличие разных вариантов поставок.

Еще одним преимуществом Directum RX признано постоянное развитие. Новые версии выходят четыре раза в год — это оптимальная частота обновления по версии CNews.

Эксперты обратили внимание и на количество готовых шаблонов и решений. Для Directum RX их 51, больше, чем для многих российских BPM-систем. Помимо этого, баллы начислялись за функциональные возможности, опции iBPMS, языки нотаций, чем их больше, тем больше баллов. Оценивалась и стоимость одной лицензии.

«Идет развитие текущих решений: детализируются процессы, появляются новые настройки, отражаются изменения законодательства — появилась поддержка МЧД, подписание «Госключом». Уход западных поставщиков также открыл окно возможностей для наращивания экосистемы. Мы смотрим на запросы рынка и отдельных клиентов, проводим внутренние эксперименты, например, в области ITSM», – сообщили представители Directum.