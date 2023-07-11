Exon.ПИР оптимизирует процессы управления командой

Команда Exon.ПИР разработала и внедрила блок аналитики для «Сборщика задач» в новом релизе программы. Теперь руководители организаций и команд видят загрузку каждого участника проекта. Это помогает оперативно перераспределять задачи и контролировать сроки рассмотрения и согласования комплектов проектной и рабочей документации. Об этом CNews сообщили представители Gaskar Group.

Exon.ПИР – модуль для работы с проектной и рабочей документацией в строительстве. Модуль позволяет проверять и согласовывать ПД и РД, а также выпускать документацию в производство работ. В модуле доступна функция оперативного обмена замечаниями, и предусмотрено хранение всей документации в соответствии со структурой проекта.

Эксперт рассматривает в среднем 10 комплектов чертежей в день. Один комплект может содержать более 50 листов. Специалисту требуется скрупулезно изучить и проверить каждый том документации на соответствие нормативам, ГОСТам, допускам, сопоставить чертежи с томами по смежным разделам, проверить отработку замечаний.

Всем компаниям-участникам проекта, которые работают в Exon.ПИР, доступен «Сборщик задач» по рассмотрению комплектов ПД и РД в рамках своей организации. Этот инструмент отражает сводную информацию по всем сотрудникам, которые рассматривают комплекты ПД и РД и показывает количество комплектов на рассмотрении у сотрудника. Руководители могут перераспределять задачи между специалистами, задавать время выполнения задач, отслеживать просроченные задачи, а также управлять приоритетами. «Сборщик задач» облегчает планирование и помогает эффективнее распределять задачи внутри организации.

В новом релизе Exon в «Сборщике задач» появился блок аналитики. Теперь информация по проектам отображается в различных срезах: общее количество проектов, количество комплектов отдельно по проектной и по рабочей документации, сводка по количеству просроченных задач, а также данные по загруженности каждого сотрудника.

Задачи сгруппированы по длительности выполнения и представлены в виде удобной диаграммы. Визуальное отображение облегчает оценку трудоемкости задач. Диаграмма может отражать загрузку как по организации в целом, так и по каждому сотруднику. При получении новых комплектов документации или их переадресации данные пересчитываются динамически и отображаются в диаграмме. Таким образом загруженность каждого сотрудника становится наглядной и прозрачной. Актуальная информация по загрузке помогает оперативно перераспределять задачи между сотрудниками и эффективнее управлять командой.

«Задачник модуля ПИР дает наглядное представление по статусу согласования документов, позволяет управлять нагрузкой специалистов, отслеживать дедлайны и корректировать приоритеты. Точная информация под рукой помогает принимать точные управленческие решения» — сказала Антонина Люляева, руководитель направления СОД «Гаскар групп».

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Gaskar Group – российский разработчик и ИТ-интегратор цифровых решений. Создает продукты для автоматизации строительных процессов, пассажирского транспорта, горной логистики, а также занимается объективным контролем с помощью IOT-решений.

Gaskar Group входит в единый цифровой контур ГК «Аметист групп», группы поддержки и цифровизации строительства, объединяющая бренды в области проектирования, строительства и цифровизации строительной индустрии.

Exon – облачная платформа для автоматизации и управления строительными процессами. С помощью Exon строится более 500 объектов по всей России, в том числе дома по программе реновации и Международный медицинский кластер. На сегодняшний день Exon применяют более 2800 компаний в более 30 регионах России.