ИИ ускорил бронирование поездок на хадж в семь раз

Официальный хадж-оператор «Муслим тур» перешел на российскую технологию искусственного интеллекта для оформления поездок в Мекку и Медину. Компания внедрила безопасную систему распознавания и проверки подлинности удостоверяющих документов Smart ID Engine. Решение в семь раз ускорило обслуживание паломников в момент пикового спроса. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

«Муслим тур» – официальный туроператор Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России, организующий отправку российских паломников к мусульманским святыням в городах Мекка и Медина Саудовской Аравии. С 1997 г. «Муслим тур» отправила на хадж более 60 тыс. человек.

Для оформления поездки у «Муслим тур» требуются оригинал или копия загранпаспорта, общегражданского паспорта России, сертификат о прививке против менингококковой инфекции, для неэтнических мусульман – свидетельство о принятии Ислама. Женщинам необходимо предъявить документ, подтверждающий степень родства с махрамом. Для супругов – оригиналы свидетельства о браке и паспорт России с печатью управления ЗАГС, для сестер и дочерей – свидетельство о рождении. Путевка приобретается и оплачивается онлайн.

«Муслим тур» в 2019 г. начала использовать российскую программу Smart ID Engine для автоматизации процесса оформления документов паломников. Решение автоматически извлекает данные общегражданского и заграничного паспорта России и удостоверяющих документов других стран СНГ. Система считывает данные более 2400 типов документов 230 стран и юрисдикций на 102 языках. Авторские алгоритмы OCR, разработанные учеными Smart Engines, моментально справляются с задачей распознавания, несмотря на блики, недостаточное освещение, расположение паспорта под углом или в виде «книжечки». При этом данные не передаются третьим лицам и остаются под защитой «Муслим тур».

«До того, как внедрить систему Smart Engines, мы протестировали несколько OCR-систем. При использовании сторонних решений с фотографиями документов от клиентов даже для машиночитаемой зоны загранпаспорта случались ошибки распознавания и это было чревато получением штрафов в Саудовской Аравии, равных стоимости целой путевки», – отметил CEO компании «Муслим тур» Али Ибрагимов.

«Муслим тур» также анализировал, какое ПО используют турецкие хадж-операторы. «Турция — это страна, где квота, количество компаний и конкуренция за сервис значительно выше, чем в России. Однако, мы видим, что их операторы довольствуются машиночитаемой зоной и последующим извлечением фотографии из биометрического чипа. Нам этот вариант не подходит совсем. Это не быстрый не гарантированный процесс, да и у нас почти все сделки удаленные. Лица, из присылаемых нам документов, мы получаем из документа моментально. Так что подходящих решений под наши требования среди зарубежных коллег мы не нашли. В итоге мы выбрали Smart ID Engine. Без каких-либо колебаний рекомендуем компанию Smart Engines, экспертов в области разработки ПО, всем компаниям или общественным организациям», – сказал Али Ибрагимов.

Программа Smart ID Engine позволяет обрабатывать документы в автоматическом режиме, без участия оператора. Решение извлекает все текстовые данные из практически любых фотографий, скан-образов паспортов, из файлов, присланных в сжатом виде через мессенджеры, и моментально вводит их в информационную систему компании, что заметно упрощает работу менеджера.

«Система Smart ID Engine помогла “Муслим тур” в семь раз ускорить обслуживание паломников, желающих поехать на хадж и исполнить пятый столп ислама», – сказал Али Ибрагимов.

Решение от Smart Engines позволяет получать исправленное по перспективе изображение документа. Извлеченные лица используются для оформления виз и печати на бейджиках, а качественная копия удостоверяющего документа потребуется паломнику в Саудовской Аравии. Оригинальные документы власти этой страны хранят в специальном офисе и возвращают только на обратном пути у аэропорта в соответствии с требованиями по контролю паломников.

«Хадж — это важнейшее событие в жизни мусульман. Для нас является большой честью то, что мы уже пять лет вместе с компанией “Муслим тур” помогаем забронировать поездку в Мекку и Медину. В этом году на хадж может поехать больше паломников из России, потому что квота для страны вернулась к допандемийному уровню. Это значит, что наша система будет обрабатывать больший объем документов. Подчеркну, что Smart ID Engine не передает изображения паспорта в интернет, в облачные сервисы или операторам на обработку. Это абсолютно безопасная система, которая внесена в реестр российских программ», – отметил генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

«Муслим тур» планирует расширять возможности применения решения Smart ID Engine, рассказал Али Ибрагимов. По его словам, компания намерена использовать программу распознавания рукописных данных со страницы прописки национального паспорта. По новым требованиям хадж-миссии паломники предоставляют эти данные в виде правильно повернутых фотографий документа и вручную набранных с них данных. Сейчас это делается руками менеджеров и это отнимает много уйму времени и нервов, пояснил Али Ибрагимов.