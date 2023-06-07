В Белгороде оцифруют редкие книжные издания XVIII-начала XX веков

В Белгородский государственный историко-краеведческий музей поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Элар Планскан» А2-400, - с помощью современного профессионального оборудования цифровые копии создадут для редких книг XVIII века, а также для различных документальных свидетельств Великой Отечественной войны. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Белгородский государственный историко-краеведческий музей – одно из старейших учреждений культуры Белгородской области. В основе всех видов деятельности музея лежит его музейное собрание, насчитывающее около 180 тыс. музейных предметов. Украшением собрания являются коллекции редкой книги, графики, документов и фотоматериалов, рассказывающих об истории Белгородчины.

«На «Элар Планскан» мы планируем оцифровать материалы фондовых коллекций «Печатная продукция» и «Редкая книга», изданные в период XVIII- нач. XX вв., – сказала директор ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей» Вера Романенко. – Также сканировать планируется материалы периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (карты, схемы боевых действий, рукописи участников войны, газеты, журналы, книги, рисунки и плакаты, изданные в 1941-1945 гг.); книги, каталоги, альбомы с изображением видов города Белгорода конца XIX начала ХХ вв. Всего свыше 2000 единиц».

В Белгороде оцифруют редкие книжные издания XVIII-начала XX веков

В музее уточняют, что среди наиболее ценных материалов в первую очередь будут оцифрованы книги, изданные в синодальных типографиях Киево-Печерской Лавры и в Москве. Это редкие издания, выполненные на старославянском языке: Евангелие, Библия, Минея, Киевский месяцеслов, Щит веры, Старообрядческий служебник, Требник, Псалтырь, изданные примерно с 1750-х гг. до 1900-х гг. и др.

«Сканер «Элар Планскан» был выбран для качественной оцифровки музейного фонда. Наличие V-образной книжной колыбели, позволяет сохранить книжный переплет. Возможность сканирования в формате А2+ позволяет оцифровать документальные источники и книжные издания нестандартного размера», – отметила Вера Романенко.

Электронные копии документов будут использоваться в научно-исследовательской деятельности музея, а также при подготовке статей в средства массовой информации, исторических справок. Электронные копии документов будут доступны для исследователей, что даст возможность не беспокоить подлинные документы.