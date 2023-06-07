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«РИВЦ-Пулково» обновил функционал модуля «Договорные отношения» системы SAKURA.AERO

Поставщик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Договорные отношения» в бэк-офисной системе SAKURA.AERO.

Модуль предназначен для ведения и применения условий по начислению комиссии владельцами бланков, поставщиками бланков, собственным субагентом, а также расчета агентских сборов и скидок клиентам агентства. Возможен расчет бонусов кассирам и бонусов от авиакомпаний. Об этом CNews сообщили представители «РИВЦ-Пулково».

Обновлен интерфейс модуля «Договорные отношения». Пересмотрены реквизиты, подбираемые в договоры, изменен формат и порядок их заполнения. Также изменен интерфейс добавления реквизитов на более логичный для пользователя. Важным дополнением стала доработка поиска договоров по идентификатору услуги, что упростит работу технологов по вводу и корректировке комиссии по субъектам системы.

Также среди возможностей модуля можно выделить: автоматическую загрузку данных по процентам комиссионного вознаграждения ТК; любой из реквизитов документа может являться элементом условия расчет; функцию копирование договоров.

«SAKURA.AERO — это прекрасный пример того, как развитие технологий может существенно упростить и ускорить работу в туристической индустрии. Гибкая настройка системы под бизнес-задачи каждого клиента позволяет использовать ее на практике с максимальной эффективностью. Мы уверены, что такой подход к автоматизации позволит агентствам значительно повысить свою конкурентоспособность и улучшить качество обслуживания клиентов», – отметила Татьяна Лысова, начальник отдела Автоматизации туристического бизнеса «РИВЦ-Пулково».

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