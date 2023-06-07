Масштабирование цифровых сервисов в Курске: новые автобусы подключили к комплексной автоматизированной платформе

В рамках модернизации общественного транспорта города Курска продолжается масштабирование автоматизированной цифровой платформы, которая обеспечивает управление и контроль транспортной работы. С 1 июня 2023 г. сервисы запустили на 17 новых автобусах, обслуживающих маршруты № 43Г и № 89Г. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс».

С начала 2023 г. в Курске проходит модернизация общественного транспорта, призванная повысить качество обслуживания пассажиров. Работа перевозчиков осуществляется по новой модели: вся собранная выручка идет напрямую в региональный бюджет, а администрация оплачивает выполнение рейсов по маршрутам. Перевозчик обязан выполнить качественную перевозку пассажиров, не отклоняясь от расписания. Только в этом случае он получает оплату.

Главным помощником в управлении пассажирскими перевозками в рамках модернизации транспортной системы города Курска является комплексная автоматизированная цифровая платформа «Датапакс», которая эксплуатируется в городском транспорте с января 2023 г. Цифровая платформа предоставляет инструменты для управления общественным транспортом и сконцентрирована на выполнении функций для ключевых участников перевозок: региона, перевозчиков и пассажиров.

Регион получает полный цикл услуг для оптимизации маршрутной сети, контроля выполнения транспортной работы и сбора билетной выручки, учета пассажиропотока и выявления безбилетных проездов. А перевозчики в свою очередь получают инструменты автоматизации процессов транспортного предприятия для наилучшего оказания услуг, способы планирования и исполнения рейсов, контроля состояния как транспортных средств, так и водителей.

«Пассажиру важно, чтобы общественный транспорт был удобным, безопасным и ходил по расписанию. Однако еще до того, как пассажир сел в автобус, он заранее планирует маршрут, оценивает время в пути и возможности пересадки. Именно поэтому важный компонент нашей цифровой платформы – мобильное приложение «Курский транспорт». Оно объединяет в себе все возможности для пассажира. Это и построение оптимального маршрута, и выбор удобного способа пересадки, и отслеживание транспорта на карте в реальном времени. Таким образом, поездка становится планируемой до мелочей и предсказуемой», – сказал Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

Мобильное приложение «Курский транспорт» доступно для скачивания в Google Play и App Store. На сегодняшний день приложение установили порядка 22 тыс. человек.

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«Датапакс» – российский разработчик ИТ-решений для пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок – конструктор цифровых сервисов для всех групп пользователей: органов власти, организаторов перевозок, перевозчиков и пассажиров. Программное обеспечение компании включает в себя набор функций для решения задач планирования, управления и контроля работы общественного транспорта.