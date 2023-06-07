Автовладельцы смогут получать предупреждения на дорогах через смартфон

Об этом сообщили в НТИ «Автонет». Речь идет о приближении к очагам аварийности на трассах, где ДТП происходят чаще обычного.

Данное решение разрабатывается в рамках приложения InsurTech-провайдера Simble. Планируется, что данные страховых случаев пользователей приложения будут дополнены открытой информацией о местоположении аварийно-опасных участков дороги.

Таким образом, водитель получает не просто обычное уведомление о снижении скорости как в навигаторе, а полноценное разъяснение о приближении к опасному участку.

«Многие водители уверены, что зачастую знаки лишь информируют о возможных предостережениях на дороге и ими можно пренебречь, взяв ответственность на себя в виде штрафа. Но иногда ценой того же превышения скорости может стать человеческая жизнь. Разработка ребят может серьезно снизить риск ДТП, когда тебе не просто говорят – впереди камера, а сообщат, что через несколько сот метров начнется участок дороги, на котором регулярно случаются аварии, снизьте скорость», – отмечают в НТИ «Автонет».

Там заявили, что разработкой решения занимается команда Simble. Применение новой системы будет возможно через приложение, которое можно бесплатно скачать на смартфон на Google Play или Appstore. Новая разработка может появиться до конца 2023 г.