«Шерпа роботикс» автоматизировала рабочие процессы Global Ports

«Шерпа роботикс» стала поставщиком информационной систеы Sherpa RPA (Robotic process automation – роботизированная автоматизация процессов) для группы Global Ports, отечественного оператора портовых терминалов. Внедрение системы позволило автоматизировать ряд бизнес-процессов в документообороте портового оператора и перераспределить человеческие ресурсы при выполнении повторяемых и рутинных задач.

С помощью Sherpa RPA удалось роботизировать такие процессы, как обработка актов сверки для клиентов размещением закупочной информации на электронных торговых площадках, выдача справок 2-НДФЛ сотрудникам.

Директор по информационным технологиям Global Ports Алексей Ермолин отметил: «Мы автоматизируем бизнес-процессы несколько лет и за это время опробовали несколько систем. Sherpa RPA выгодно отличается от аналогов. Она удобная и быстрая. Когда у наших сотрудников возникают вопросы, связанные с ее работой, служба поддержки оперативно помогает их решить. Примечательно, что это полностью отечественная разработка. В контексте стратегии импортозамещения и кибербезопасности это особенно важно».

Sherpa RPA – специализированная платформа, которая предназначена для автоматизации повторяемых однообразных задач, связанных с вводом и обработкой текстовых и числовых данных. В основе работы системы – программный робот, который выполняет задачи по индивидуально написанным сценариям и алгоритмам. Среди особенностей Sherpa RPA – универсальность и функциональность. Программа распознает данные всех популярных корпоративных систем: SAP, Java, «1C», RDP, Citrix. Программу быстро и удобно настраивать, а интерфейс прост и понятен.

Использование Sherpa RPA позволяет грамотно использовать людские ресурсы, свести к нулю риск ошибок, связанных с «человеческим фактором» и увеличить за счет этого собственную экономическую эффективность, отмечают в «Шерпа роботикс».