«Северсталь» управляет автопарком из 2900 единиц с «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП»

АО «Северсталь-инфоком» с привлечением специалистов ООО «1С‑Рарус» автоматизировали транспортные перевозки ПАО «Северсталь». Система, построенная на базе решения «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП», помогает эффективно использовать ресурсы собственного автопарка и оценивать работу подрядчиков. Об этом CNews сообщили представители «1С‑Рарус».

Группа компаний «Северсталь» — вертикально-интегрированный горнодобывающий и сталелитейный бизнес. Ключевой актив ГК «Северсталь» — Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК).

За информационные технологии на предприятии отвечает дочерняя компания АО «Северсталь-инфоком». Информационные технологии играют неотъемлемую роль в развитии бизнеса, поэтому стратегическим приоритетом «Северсталь» является реализация программ цифровой трансформации. Руководство управления транспорта «Северсталь» инициировало проект по автоматизации работы автотранспорта на технологической платформе «1С:Предприятие 8.3».

В качестве основы для новой отраслевой системы выбрали конфигурацию «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП», выпускаемую Центром разработки «1С‑Рарус». Внедрение и адаптацию информационной системы выполнила компания «Северсталь-Инфоком» с привлечением специалистов «1С‑Рарус» в части методологии и принципов работы решения.

В новой системе организована совместная работа заказчиков и исполнителей, а логисты получили удобный инструмент для распределения заявок на транспортные услуги.

Учитывается специфика видов транспортных средств, включая крупнотоннажные перевозки, выполняемые в многорейсовые смены, а также междугородные перевозки. Система позволяет вести учет и контролировать 2900 транспортных средств, прицепов и навесного оборудования, принадлежащих как собственному автотранспортному подразделению, так и внешним подрядным транспортным организациям.

В результате проекта внедрены следующие технологические инновации: единое окно заказа транспортной услуги; планирования работы собственного транспорта; цифровой документооборот с поставщиками (подрядчиками) транспортных услуг; маршрутизация и расчет трудоемкости выполнения транспортных заданий; выдача и сдача путевых листов в электронном виде через инфоматы водителей; сервисная модель взаимодействия поставщика и потребителя транспортных услуг; картография и мониторинг транспорта; учет и планирование ремонта бортового оборудования системы спутникового мониторинга транспорта; автоматический контроль отпуска топлива с собственных автомобильных топливных заправщиков; учет медицинских осмотров, оценка состояния водителей медицинскими терминалами; учет и анализ режимов работы водителей с использованием данных водительских карт бортовых тахографических устройств; формирование и учет использования пропускных талонов на вывоз промышленных отходов для обеспечения соблюдения экологических норм и правил.

Специалист по учету работы автотранспорта Евгений Староверов: «Мы развиваем систему, внедряем новые модули. Прорабатывается вопрос запуска мобильных приложений для механиков автоколонн в целях ускорения прохождения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств и заполнения путевых листов, а также для водителей».

Старший менеджер Центра «1С» АО «Северсталь-инфоком» Павел Архиреев: «Внедрение новой системы позволило более эффективно использовать ресурсы собственного автопарка и оценивать работу подрядчиков. До запуска проекта деятельность подрядных организаций была недостаточно контролируема. За счет использования цифровых инструментов появилась возможность оценивать и оптимизировать стоимость услуг внешних перевозчиков».

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«1С‑Рарус» – совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» – холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3000 сотрудников.