Интернет вещей может повысить производительность промышленности на 30-50%

Все больше компаний по всему миру прибегают к использованию Интернета вещей (IoT) для повышения эффективности производственных процессов. В глобальном масштабе рынок IoT в промышленности достигнет $620 млрд к 2030 г. По данным аналитиков, использование IoT-решений в промышленности позволило сократить расходы на производство на 25%, что привело к увеличению доходов на 50%. Операционные расходы компаний снижаются в среднем на 30%, а количество непредвиденных поломок оборудования уменьшается на 70%. Об этом CNews сообщили представители компании САТЕЛ.

По оценке российской ИТ-компании САТЕЛ рынок интернета вещей в России находится на стадии развития, так как только 27% предприятий в России используют IoT-технологии, в то время как в США этот показатель достигает 69%.

Промышленные предприятия могут использовать IoT-решения на всех этапах производства, от мониторинга состояния оборудования до оптимизации логистики. Например, датчики могут мониторить температуру, влажность, уровень жидкости и другие параметры. Это позволяет оперативно реагировать на возможные проблемы и избегать перерывов в производственных процессах. Сотрудники быстро теряют концентрацию, наблюдая за монотонной записью с камер видеонаблюдения. Уже через 12 минут после начала работы люди не замечают 45% действий, происходящих в кадре. Через 22 минуты они пропускают уже 95% действий в кадре. Количество нарушений персонала предприятия благодаря выявлению системой видеоаналитики можно сократить в десятки раз. Например, за счет внедрения платформы VizorLabs от компании САТЕЛ на предприятии «Росэнергоатома» (АЭС) число нарушений снизилось в 10 раз. На 30% снижается и число производственных травм.

Другая категория IoT-решений — автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). Такие системы позволяют стабилизировать работу предприятия в заданном режиме, контролировать ход процесса (в том числе выявлять предаварийные ситуации), а также своевременно сообщать инженерно-техническому персоналу полную информацию о производственных процессах.

За счет внедрения АСУ ТП промышленным предприятиям удается увеличить производительность труда на 25% и уменьшить число производственных травм. Это приводит к снижению расходов на охрану здоровья и обеспечение безопасности труда на 20%. В свою очередь, число простоев производственных линий сокращается в два раза, а расходы на техническое обслуживание — на 40%. В портфеле компании САТЕЛ есть ряд решений в сфере автоматизации производственной деятельности. Так, например, интегрированная в производственные процессы химических и горно-металлургических холдингов, система ситуационного управления промышленным предприятием СМАРТ позволила снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций за счет раннего выявления возможных аварий и инцидентов.

«В России есть значительный потенциал для роста применения IoT-технологий в промышленности и возможности для улучшения производственных процессов и повышения конкурентоспособности компаний на мировом рынке. Наибольшую потребность во внедрении IoT-технологий имеют такие отрасли российской экономики как ТЭК, металлургия, машиностроение и фармацевтика, – сказал Александр Таскаев, руководитель департамента интеллектуальных систем автоматизации САТЕЛ. - IoT-решения нашей компании охватывают потребности заказчиков, представляющих самые различные отрасли промышленности. Гибкая настройка функционала решений под специфику задач конкретного кейса — наше важное конкурентное преимущество».

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САТЕЛ – российская ИТ-компания, работающая на рынке с 1995 г. Специализируется на разработке собственного программного обеспечения и платформенных решений для создания цифровой экосистемы промышленных предприятий.