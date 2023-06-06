Интеграция сервисов «Телфин» и «Росбизнессофт» позволяет контролировать 100% звонков

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» совместно с «Росбизнессофт» провели обновление интеграции CRM-системы и АТС «Телфин.офис». Благодаря усовершенствованным возможностям интеграции пользователи могут в режиме единого окна принимать входящие звонки и автоматически создавать карточки с информацией о заказчике в CRM-системе. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Одно из главных преимуществ интеграции — это возможность управления звонками непосредственно из CRM. Вся информация о звонках автоматически сохраняется в системе и фиксируется в карточке «Контрагента».

Интеграция сервисов «Телфин» и «Росбизнессофт» помогает руководителям не только следить за процессами и обслуживанием клиентов, но и повышает качество и эффективность работы отделов продаж. В результате количество обработанных обращений при использовании совместной интеграции приближается к 100%. Система не только существенно сокращает пропуски входящих и не обработанных в CRM звонков клиентов, но и оперативно устанавливает задачи по перезвону и обработке пропущенных вызовов.

Также интеграция позволяет экономить время и «не терять» информацию по сделкам. Например, если менеджер, закрепленный за клиентом, отсутствует в офисе или находится в отпуске, звонок автоматически перенаправляется свободному или замещающему сотруднику. При этом вся история взаимоотношений с клиентом, в том числе подробная информация о заказах, отгрузках клиента доступна в карточке в CRM-системе. Новые клиенты также распределяются между менеджерами автоматически по определенному алгоритму, который задает руководитель отдела продаж в зависимости от целей и загрузки персонала.

«Наша компания большое внимание уделяет кастомизации и удобству использования. Одним из преимуществ интеграции является легкая настройка — от пользователя не требуется профессиональных навыков в программировании, достаточно нескольких кликов, чтобы запустить интеграцию. Решение буквально позволяет управлять звонками с мобильного телефона», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

«B2B-ориентация и высокая гибкость нашей CRM-системы позволяет легко адаптироваться к сложным бизнес-задачам любого клиента. Решения, предлагаемые нашей компанией, ориентированы на предприятия малого и среднего бизнеса, которые занимаются сложными операциями в разных отраслях. Прежде всего, интеграция подойдет предприятиям, занимающимся торговлей, сервисом, производством и складским учетом. Персонификация сервиса делает его удобным для предприятий любого масштаба и уровня сложности операций», — отметил Глеб Мельников, представитель «Росбизнессофт».

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 75 городов России и 38 стран мира. По данным CNews, «Телфин» входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии 2022.

Компания «Росбизнессофт» с 2005 г. занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации малого и среднего бизнеса в России, а также в странах СНГ. В ходе разработки ПО специалистами компании используются технологии в области объектно-ориентированного web-программирования. В основе продуктов лежит запатентованная платформа — «RBS360», благодаря которой все решения обладают высокой гибкостью и масштабируемостью в зависимости от поставленных задач. По данным CNews, «Росбизнессофт» входит в топ-5 CRM-систем России 2021.