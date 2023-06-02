«СКБ Контур» на ЦИПРе анонсировал запуск финтех-направления

Директор по развитию «СКБ Контур» Илья Бублик сообщил журналистам о запуске финтех-направления и рассказал, как компания будет оценивать его эффективность. Пресс-подход состоялся в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«СКБ Контур» будет развивать финансовые сервисы на базе ПАО «Банк «Екатеринбург». Финтех — важный элемент в формировании экосистемы. Клиенты компании смогут использовать технологичные финансовые продукты, тесно связанные с нефинансовыми сервисами компании.

К концу 2023 г. «СКБ Контур» планирует запустить интернет-банк собственной разработки для проведения финансовых операций с партнерами и сотрудниками. Параллельно реализуется интеграция банковской инфраструктуры в продукты экосистемы для бизнеса «Контур». Традиционные бизнес-процессы, такие как учет, отчетность, электронный документооборот и многие другие будут бесшовно интегрированы с финансовыми транзакциями. Также мы планируем запуск финтех-сервисов, которые обычно не входят в периметр традиционного банкинга.

Илья Бублик подчеркнул, что главная цель компании — построение экосистемы, в которой финансы бесшовно встраиваются в текущие бизнес-процессы клиента. Ожидается, что финтех-направление окажет значительное влияние на бизнес всей компании и позволит клиентам решить максимум задач внутри одной экосистемы.

Илья Бублик, директор по развитию «СКБ Контур»: «Мы хотим дополнять нашу экосистему финансовыми сервисами там, где это уместно, логично и востребовано клиентами. К примеру, чтобы в сервисе онлайн-бухгалтерии была функция оплаты счетов. При оценке работы направления для нас будут наиболее важны эффективность реализованных интеграционных сценариев, а также количество клиентов, которые ими воспользовались внутри нашей экосистемы».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.