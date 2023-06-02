«Эвотор» запустил проверку сроков годности маркированной молочной продукции на кассе

«Эвотор» добавил проверку сроков годности для маркированной молочной продукции на смарт-терминале. Теперь предприниматели могут автоматически запретить продажу просроченной продукции. Об этом CNews сообщили представители «Эвотора».

С 1 февраля по 1 августа 2023 г. проводится эксперимент по внедрению на добровольной основе системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции. В пилоте отрабатывается механизм обмена сведениями о продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (ГИС МТ, «Честный знак»).

В рамках эксперимента ИТ-компания «Эвотор» добавила в сервис «Маркировка» новый функционал ― проверку сроков годности для маркированной молочной продукции. Предприниматели могут выбрать ― проверять или не проверять сроки годности товара и запретить продажу просроченного товара. Проверка кода на терминале занимает в среднем 0,4 секунды ― время, незаметное для покупателя и кассира.

Также предприниматели могут настроить уведомления об истечении срока годности при проверке кода. Когда кассир добавит товар, срок годности которого заканчивается через указанный срок или менее (один, три или пять дней на выбор), «Эвотор» будет предупреждать, что товар скоро испортится.

Зинаида Цветкова, менеджер по маркировке и ЭДО ИТ-компании «Эвотор»: «Со старта эксперимента мы увидели большой интерес к этому функционалу со стороны предпринимателей. Сейчас контроль сроков годности осуществляется либо в ручном режиме, при регулярных инвентаризациях, либо настраиваются уведомления в товароучетных системах. Но эти методы не исключают человеческий фактор, когда и покупатель, и сотрудники магазина просто не заметят, что срок годности товара уже закончился. Так что для предпринимателей автоматический запрет на продажу просрочки ― это возможность сохранить лояльность покупателей и избежать штрафа за продажу просроченных товаров — от 1000 до 50 тыс. руб. В будущем мы планируем расширить этот функционал и на другие товарные группы».

«Решение «Эвотора» очень своевременно и актуально для ритейла. Мы поддерживаем разработки, которые дают малому бизнесу возможности, сравнимые с сетевым ритейлом. Контроль срока годности на кассе позволит малому и среднему бизнесу розницы оптимизировать процессы, сократить издержки и что самое главное защитить покупателей от некачественной продукции», – сказал Александр Смирнов, директор департамента по работе с партнерами ЦРПТ.

Сервис «Маркировка» облегчает работу с маркированным товаром на всех этапах ― подписывать электронные накладные на кассе, сверять информацию из УПД с ГИС МТ, при продаже проверять срок годности и соответствие штрихкоду. В ближайшее время в сервисе появится возможность прямо на смарт-терминале выводить товар из системы маркировки по причине не связанной с продажей ― брак или просрочка.

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«Эвотор» — ИТ-компания, экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. Российский производитель умных онлайн-касс — в стране активировано более 950 тыс. смарт-терминалов «Эвотор».