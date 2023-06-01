МТС расширила систему облачного видеонаблюдения на улицах кузбасского Междуреченска

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении системы облачного видеонаблюдения в третьем по площади городе Кемеровской области – Междуреченске. 15 камер, дополнительно установленных на площадях, в парках и на оживленных перекрестках, помогут обеспечить безопасность горожан и сохранность муниципального имущества. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К летнему сезону МТС установила видеокамеры в популярных общественных пространствах в центре Междуреченска, в том числе на площадях Весенняя и Праздничная. Эти зеленые локации с фонтанами, как и площадь Согласия, где тоже ведется видеонаблюдение, летом становятся центром притяжения междуреченцев и гостей города. Многие гуляют здесь с детьми.

Система видеонаблюдения, состоящая из более 100 камер, работающих в сети проводного интернета МТС, охватывает всю территорию Междуреченска. Видео в высоком разрешении транслируется онлайн в Единую дежурно-диспетчерскую службу и сохраняется в облаке МТС. Информация в режиме реального времени доступна также правоохранительным органам, что позволяет оперативно реагировать на возможные нарушения общественного порядка.

Видеонаблюдение круглосуточно ведется в общественно значимых локациях: возле детских садов и школ, на пешеходных переходах и аварийно опасных перекрестках Несколько камер позволяют в онлайн-режиме следить за уровнем воды в реках Томь и Уса во время паводка.

«Городская система видеонаблюдения в Междуреченске не первый год помогает обеспечивать безопасность и комфорт жителей, раскрывать правонарушения и сохранять муниципальное имущество. Но этим возможности современных систем видеонаблюдения не ограничиваются. Умные камеры с аналитикой позволяют находить потерявшихся людей, считать число уникальных посетителей магазинов, удаленно контролировать состояние оборудование и обеспечивать охрану труда на производстве», – сказал директор филиала МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.