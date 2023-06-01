«1С-Рарус» внедрил «1С:ТОиР 2.0 КОРП» в ПАО «Татнефть»

Специалисты «Татитнефть» (ИТ‑подразделения ПАО «Татнефть») совместно с компанией «1С‑Рарус Казань» реализовали первую очередь проекта по цифровой трансформации системы управления техническим обслуживанием и ремонтами на базе решения «1С:ТОиР 2.0 КОРП». На 16 предприятиях группы «Татнефть» удалось оптимизировать время на планирование работ и настроить управление процессами технического обслуживания и ремонта, уменьшить время простоя, сократить затраты на обслуживание и ремонт оборудования. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ПАО «Татнефть» развивает следующие направления: нефтегазодобыча, нефтегазопереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли.

До 2019 г. за техническое обслуживание и ремонт оборудования (ТОиР) на предприятиях отвечали функциональные службы и отделы. Отсутствовала единая корпоративная методология и культура управления оборудованием, что не позволяло решить ряд значимых проблем и стандартизировать работу. Наблюдалась разрозненность и противоречивость информационных связей, трудоемкость ручного планирования техобслуживания и ремонтов, работа по принципу «тушения пожара». Не хватало оперативной информации о состоянии оборудования для принятия управленческих решений по планированию ремонтов и инвестиций на обновление, а также аналитики причин простоев, вызывающих недовыпуск целевого продукта.

В 2019 г. была принята «Техническая политика» по группе «Татнефть» и началась трансформация системы управления ремонтами.

Проект был реализован в несколько этапов — обследование, формирование типовой конфигурации системы и загрузка данных, запуск процессов ТОиР, адаптация системы под отраслевую специфику предприятия, а также интеграция и дальнейшее развитие системы. На каждом этапе работала объединенная команда специалистов предприятий компании, международные эксперты, «Татитнефть», «1С‑Рарус Казань» и «Деснол‑софт».

Реализацию проектов вели параллельно в 16 предприятиях группы «Татнефть». Программой проектов управлял единый корпоративный центр — отдел корпоративной технической политики ПАО «Татнефть». В компании разработана единая методология управления системой ТОиР, состоящая из пяти ключевых направлений: организационная структура, стратегия ремонтов, целевые процессы и ключевые показатели эффективности, элементы надежности интегрированной ИТ-системы.

В качестве ИТ-инструмента внедрена система «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП». Выполнены необходимые доработки и интеграция с системой управления предприятием, проведено обучение пользователей работе в новой цифровой среде. Простая на момент начала внедрения задача превратилась в интегрированную «экосистему», включающую базу управления оборудованием, его состоянием, базу нормативов технологических операций, складской логистики, справочников материалов, трудовых ресурсов, типовых дефектов, причин, алгоритмов диспетчеризации, экономики и аналитики.

Результаты проекта

В базу 1С:ТОИР 2.0 КОРП внесены данные об оборудовании, по которому учитываются ремонтные воздействия (техкарты, нормативы). Система позволяет фиксировать и анализировать повторяющиеся дефекты на оборудовании, а также управлять типовыми дефектами.

Автоматизированы процессы учета оборудования и нормативов, показателей эксплуатации. Организовано планирование и анализ эффективности ремонтов. В системе реализовано управление персоналом, нарядами и работами. Контролируется материально-техническое обеспечение ремонтной деятельности, осуществляется бюджетирование затрат на услуги и ТМЦ.

Обеспечен оперативный обмен данными между системами «1С:ТОИР 2.0 КОРП» и «1С:ERP», а также другими решениями на платформе «1С:Предприятие» и продуктами сторонних разработчиков.

Сократились ручные операции, повысилась производительность ремонтных подразделений.

Повысилась прозрачность учета. Учет данных по оборудованию позволяет получать отчетность, необходимую для формирования обоснованных плановых затрат на процессы ТОиР. Для оценки результативности также используется «Монитор KPI» — удобная подсистема «1С:ТОИР 2.0 КОРП».

Организовано управление причинами отказов RCA (Root Cause Analysis — поиск и анализ корневых причин отказов). Доработана подсистема «Анализ причин дефектов» согласно отраслевой специфике предприятия, расширены блоки промежуточных результатов и принятых решений.

Благодаря автоматизации процессов управления активами с помощью «1С:ТОИР 2.0 КОРП» заложена серьезная основа для дальнейшего развития системы. В планах «Татнефть» — внедрение процессов управления надежностью оборудования: FMEA (Failure Mode and Effects Analysis — анализ видов и последствий отказов); RCM (обслуживание, ориентированное на надежность); RBI (Risk-Based Inspection — мониторинг активов с учетом фактора риска); разработка собственного решения для мобильной бригады, интегрированного с «1С:ТОиР 2.0 КОРП».

Созданная в «1С:ТОИР 2 КОРП» база данных оборудования и нормативов позволяет не только вести учет, но и управлять активами с применением комбинированных стратегий обслуживания основного технологического оборудования. RCА‑анализ отказов, в дополнении с риск‑ориентированными принципами обслуживания для критичного и среднекритичного оборудования, позволяет совершенствовать стратегию обслуживания, управлять запасами ТМЦ с учетом потребности по техническим картам. По экспертной оценке, это позволит сэкономить до 746 млн руб. за 2023 г. по группе предприятий, с учетом сокращения потерь на выпуск целевого продукта из‑за простоя оборудования.

Достигнутые результаты позволили выстроить единую методологию управления эффективностью использования оборудования и работу с причинами потерь по показателям: коэффициент технической готовности оборудования (КТГ), общей эффективности использования оборудования (ОЕЕ), коэффициент использования оборудования (КИО), время полезной работы производства (ВПР).

Ренат Нугайбеков, заместитель генерального директора по логистике и техническому развитию ПАО «Татнефть»: «Для предприятий группы «Татнефть» очень важно чтобы рабочие процессы были ритмичными и непрерывными. Решение «1С:ТОиР 2.0 КОРП» обеспечило нам единую информационную платформу для учета и управления процессами, связанными с техническим обслуживанием и ремонтом оборудования. Это позволило нам оптимизировать и автоматизировать многие рутинные задачи, освободив время сотрудников для выполнения более важных функций».

Алексей Беспалов, начальник отдела корпоративной технической политики ПАО «Татнефть»: «Благодаря реализованному проекту мы получили возможность анализировать данные по всем аспектам технического обслуживания и ремонта, что помогает нам определять слабые и сильные стороны нашей работы. Наличие такой информации позволяет выявлять потенциальные проблемы еще до их возникновения и принимать своевременные меры для их устранения».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами.

За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3000 сотрудников.