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«Высокие цифровые технологии» и «Консист бизнес групп» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Российская ИT-компания «Высокие цифровые технологии» и разработчик линейки решений «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В его рамках запланировано развитие и внедрение «Турбо бюджетирования» и других функциональных решений на платформе «Турбо».

«Высокие цифровые технологии» специализируются на разработке программных комплексов и сервисов для цифровизации бизнес-процессов и их масштабирования. Компания подбирает индивидуальные ИT-продукты для финансового сектора и имеет практический опыт в работе с этой отраслью.

«Турбо бюджетирование» является полнофункциональной системой класса EPM (Enterprise Performance Management) и подходит для задач прогнозирования, планирования, бюджетирования, аналитики и консолидации компаний различных отраслей. Входит в Единый реестр российского ПО. Решение реализовано на производительной платформе «Турбо Х», имеет возможность обработки больших массивов информации, а также внесения изменений в систему без дополнительного программирования.

Денис Хадасков, коммерческий директор компании «Высокие цифровые технологии», сказал: «Мы уделяем значительное внимание поддержке и распространению продуктов на стыке технологий отечественного производства и open-source-разработки. Решения на базе «Турбо» подтвердили на практике свою производительность и функциональность. Мы видим большие возможности для развития этого направления в нашей компании».

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