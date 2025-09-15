В Apple полетели головы. Главного топ-менеджера по нейросетям увольняют после грандиозных провалов

Apple покинет старший директор по искусственному интеллекту Роберт Уокер. В зоне его ответственности были голосовой ассистент Siri и новый поисковый сервис на базе нейросетей, который Apple пока не запустила. Одна из потенциальных причин – провальный запуск Apple Intellingence в 2024 г., когда на старте не было и половины обещанных функций, а другая половина работала лишь в нескольких странах мира, и то со сбоями.

Дверь вон там, Робби

Руководитель отдела искусственного интеллекта и нейросетевого поиска Apple Робби Уокер (Robby Walker), покидает компанию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные осведомленные источники.

По информации агентства, Уокер – это один из самых высокопоставленных руководителей Apple в области искусственного интеллекта. В числе проектов, за которые он отвечал, был Siri – фирменный голосовой помощник Apple, который развивается с 2011 г.

Уокера отстранили от дальнейшего курирования Siri в начале 2025 г. В числе прочего он занимался проектом нового нейросетевого поискового сервиса для соперничества с Perplexity и ChatGPT. В начале сентября 2025 г. CNews писал также, что Apple создает отдельный сервис на базе ИИ с целью конкурировать с Google на рынке поисковых систем.

По информации Bloomberg, двери Apple захлопнутся за спиной Уокера в течение октября 2025 г.

Далеко не последний человек

Уокер – это один из очень немногих прямых подчиненных руководителя отдела ИИ в Apple Джона Джаннандреа (John Giannandrea). Но, несмотря на это, в начале 2025 г. у него отняли руководство Siri – оно было передано регулярному участнику конференций Apple, руководителю отдела программного обеспечения Крейгу Федериги (Craig Federighi).

После этого Уокер стал одним из ключевых руководителей Apple, работающих над новой системой веб-поиска на базе искусственного интеллекта, альтернативы Perplexity и ChatGPT. Ее релиз предварительно назначен на 2026 г.

В настоящее время Уокер занимает должность старшего директора, отвечающего за отдел ответов, информации и знаний.

Кто-то с чем-то не справился

Отлучение Уокера от контроля за развитием Siri случилось почти сразу после фееричного провала нейросетевых функций Apple, получивших название Apple Intelligence. Мало того, что Apple представила их на годы позже, чем Samsung и крупнейшие китайские производители смартфонов, так они еще и не работают в подавляющем большинстве стран мира.

Громкая премьера Apple Intelligence состоялась в июне 2024 г. на WWDC 2024, и их релиз должен был совпасть с началом продаж iPhone 16 и 16 Pro в сентябре 2024 г. Но на старте они не заработали, появившись лишь несколько недель спустя, не во всех странах и, ко всему прочему, в бета-версии. К слову, бета-тестирование Apple Intelligence не закончилось даже к осени 2025 г.

В список возможностей Apple Intelligence входят генерация ответов в диалогах, проверка орфографии, редактирование фотографий (в том числе удаление объектов) и пр. Некоторые из функций на старте работали некорректно – Apple была вынуждена временно отключить их, чтобы доработать.

Bloomberg открыто пишет, что перенос запуска Apple Intelligence стал «серьезным провалом» (a high-profile setback). По оценке агентства, неудача с нейрофункциями, предназначавшимися не только для iPhone, но также для iPad и Mac, привела к падению стоимости акций компании. С начала 2025 г. они обесценились почти на 7%.

Обезглавленный искусственный интеллект

Несмотря на то, что обязанностей у Уокера, как и подчиненных, за последние месяцы сильно поубавилось, он до последнего играл важную роль в разработке стратегии Apple в области искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Здесь важно подчеркнуть, что Уокер – далеко не единственный сотрудник отдела Apple по искусственному интеллекту, кто покинул или собирается покинуть компанию.

Например, ранее в 2025 г. из Apple ушел специалист по ИИ Руоминг Пан (Ruoming Pang), экс-глава команды Apple по разработке моделей искусственного интеллекта. Многие инженеры, работавшие под его началом, ушли вместе с ним.

В августе 2025 г. свою карьеру в Apple завершил Фрэнк Чу (Frank Chu), еще один топ-менеджер, работавший над поисковыми сервисами.

Примечательно, что эти специалисты руководители не разбрелись по разным компаниям – сейчас все они работают на миллиардера Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), создавшего самую известную в мире социальную сеть, которая запрещена на территории России. Последует Робби Уокер их примеру или нет, пока неизвестно.