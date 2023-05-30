Система управления транспортом Lead TMS FX включена в реестр российского ПО

Профессиональная система управления транспортом Lead TMS FX внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры. Об этом CNews сообщил представитель компании-разработчика продукта LogistiX.

Lead TMS FX является кроссплатформенной системой, поддерживающей работу как на ОС Windows, так и Linux. Также в системе предусмотрена бесшовная интеграция с маршрутизацией облачного движка комбинаторной оптимизации Veeroute.

«Система построена на микросервисной архитектуре и может работать в разных средах виртуализации и контейнеризации, с оркестраторами и балансировщиками, реализуя, таким образом, высокий уровень отказоустойчивости и масштабируемости наряду с простой установкой и обслуживанием, – отметил Дмитрий Блинов, управляющий директор LogistiX. – Lead TMS FX может быть развернут как в виде локального решения на собственных серверах или в дата-центре, так и в коммерческих облаках, например, «Яндекс облако», которое предлагает все новейшие технологии, включая Kubernetes, кластер PostgreSQL, балансировщики и динамическое наращивание производительности».

Lead TMS FX содержит функциональность для автоматизации транспортной логистики предприятий с возможностью дальнейшего расширения. Система позволяет обеспечить автоматизацию как основных процессов (планирование и выполнение транспортировки), так и смежных (планирование обслуживания ТС и агрегатов, потребности и использование расходных материалов, допуск ресурсов к работам, проведение взаиморасчетов).

Разработчиками системы управления транспортом заявлены высокие показатели производительности при сравнительно низких требованиях к серверному оборудованию. Так, например, обработка 2,5 тыс. заявок на 50 единиц транспорта проходит за несколько минут.

Функциональность системы сгруппирована в модулях, что позволяет разграничивать доступ к тем или иным функциональным возможностям и информации: модуль «Управление заявками» представляет собой единое рабочее пространство получения, обработки и регистрации запросов заказчиков из различных источников с отслеживанием статусов их выполнения. Помимо этого, в модуль встроена «“Интеллектуальная система» – помощник по работе с заявками и заданиями, минимизирующий ошибочные действия пользователя; модуль «Управление перевозками» позволяет пользователям планировать рейсы, вести подготовку товаросопроводительной и транспортной документации, осуществлять трекинг рейсов – отслеживать информацию статуса рейса и заданий до статуса каждого грузового места. Кроме того, в модуле предусмотрено удобное инфографическое представление созданных цепей поставок; мдуль «Управление ресурсами» обладает современным интерфейсом и позволяет вести учет фактически отработанного сотрудниками времени, формировать график отпусков подразделения транспортной логистики, проводить предрейсовый технический осмотр ТС и медицинский осмотр водителей, формировать график регулярного осмотра и ремонта транспортных средств. Также в модуле предусмотрена возможность интеграции системы с YMS склада (собственного или партнёра) для резервирования временных окон погрузки/разгрузки; модуль «Управление контрагентами» включает в себя единую базу контрагентов с цветовой дифференциацией по показателям «задолженность», «окончание срока действия договора», «уровень KPI»; модуль «Биллинг» позволяет получать оперативную и достоверную информацию для управленческого учёта и автоматизировать расчётные операции; модуль «Управление качеством» дает возможность автоматически формировать претензии, позволяет свести к минимуму влияние человеческого фактора при контроле уровня качества оказываемого сервиса.