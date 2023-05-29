VK расширила инструменты аналитики и безопасности в Tarantool

VK представила версию Tarantool 2.11, в которой добавлены функции повышения производительности и стабильности обработки данных. Также усилена информационная безопасность продукта. В корпоративной версии Tarantool Enterprise Edition 2.11 бизнесу доступны расширенные инструменты для аналитики массивов данных без влияния на процессы их обработки.

Одна из ключевых особенностей Tarantool Enterprise Edition 2.11 — возможность работать с аналитикой из разных источников, не замедляя обработку информации и производительность систем. Ранее для этого требовалась выводить информацию для анализа в дополнительную базу данных. С помощью нового инструмента — представление для чтения (read view) — процессы можно выполнять одновременно и без задержек. Например, интернет-магазины могут параллельно с обработкой запросов пользователей анализировать товарные остатки, в режиме реального времени составлять прогнозные модели и планировать поставки.

Tarantool расширил возможности по интеграции с корпоративными системами бизнеса и подключению к сторонним системам управления данными. В то же время разработчикам стало удобнее работать с языком программирования Lua — в новом релизе доступен интерактивный отладчик кода. Расширенные инструменты безопасности позволяют повысить защищенность кластеров на Tarantool версии 2.11.

«В версию 2.11 Tarantool мы добавили актуальные для бизнеса функции. Новые инструменты обеспечивают еще более высокий уровень информационной безопасности, быструю обработку больших объемов данных, а также удобную разработку. Расширенные возможности Tarantool 2.11 Enterprise Edition решают задачи бизнеса в управлении рисками, связанными с требованиями к корпоративному комплаенсу», — отметил Александр Виноградов, руководитель проекта Tarantool компании VK.