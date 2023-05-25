В России создали искусственный интеллект, который заменит гидов в музеях

«Промобот», компания занимающаяся созданием автономных сервисных роботов, презентовала свое последнее изобретение - Promobot Nested Chat. Это платформа искусственного интеллекта, которая моделирует человеческие коммуникативные процессы, давая возможность формировать цифровых гидов для автоматизации рутинных операций, таких как регистрация, бронирование, обработка запросов и ориентация посетителей.

Один из первых ботов, разработанных с использованием этой платформы, стал робот-гид для музеев. Этот цифровой ассистент способен помочь в выборе экспозиций и мероприятий, отвечать на общие и специализированные вопросы, а также предоставлять возможность бронирования мероприятий и групповых экскурсий в соответствии с графиком музея. Сейчас эта технология уже успешно внедрена и функционирует в одном из музеев. Об этом CNews сообщили представители «Промобот».

По словам директора по развитию «Промобот» Олега Кивокурцева, компания начала создание систем диалогового взаимодействия и инструментов коммуникации между человеком и роботом в 2015 г. Эти новшества вызвали большой интерес у банков, крупных торговых компаний, государственных учреждений и предприятий малого бизнеса, которые хотели применять их на своих онлайн-платформах для общения с клиентами. Сегодня компания рада предложить это решение широкому кругу пользователей, включая операторов телекоммуникаций и банки.

Promobot Nested Chat позволяет подключать к системе различные периферийные устройства и каналы благодаря REST API, что упрощает взаимодействие и обмен данными с другими приложениями. Решение также доступно для интеграции с облачными системами и мессенджерами (WhatsApp, Viber, Telegram), а также с умными колонками («Яндекс», Amazon Echo, Google Nest Mini) и CRM-системами (Bitrix).

Одним из главных преимуществ использования цифровых помощников является отсутствие строгих сценариев, фокус на конечной цели и возможность одновременного распознавания нескольких сущностей в одном запросе, что приближает общение к естественному языку.

Рынок диалоговых систем и чат-ботов ожидает дальнейший рост, и CAGR вырастет с 29,7% с $2,6 млрд в 2019 г. до $9,4 млрд к 2024 г. Особенно сильный рост будет в ближайшие пять лет связан с применением чат-ботов в ритейле и eCommerce. Более половины пользователей уже ожидают, что бизнес будет доступен 24/7, и чат-боты позволяют решить этот запрос и круглосуточно отвечать на вопросы пользователей.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.