ЦЦТ группы «Борлас» доработал бухгалтерскую систему в АО «Композит»

Центр цифровой трансформации группы «Борлас» (ЦЦТ) реализовал доработку учетной системы на базе конфигурации «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» для АО «Композит» – поставщика материалов для ракетно-космической отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Борлас».

Акционерное общество «Композит» – поставщик материалов для отечественной ракетно-космической отрасли. В АО «Композит» создан значительный задел в области материалов для ракетно-космической техники, технологий их получения и обработки. Производимые предприятием материалы используются в космических проектах: «Салют», «Союз», «Протон», «Мир», «Энергия-буран», «Вега», «Фобос», Международная космическая станция.

До начала работ предприятие АО «Композит» использовало учетную систему на платформе «1С:Предприятие 7.7». Главным недостатком системы было отсутствие поддержки этой версии программного обеспечения со стороны разработчика – компании «1С». Главный бухгалтер АО «Композит» принял решение о переходе на новую систему учета на платформе «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» версии 3.0.

ЦЦТ Группы «Борлас» был выбран предприятием для помощи в доработке новой системы. На старте специалисты ЦЦТ провели обследование, дали заключение и определили необходимый объем работ. Были созданы начальные настройки отраслевого решения для ведения учета, оказана помощь при введении остатков, перенесены данные из исторической системы автоматизации.

Также специалистами ЦЦТ Группы «Борлас» была разработана методика для специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации, созданы интерфейсы и наборы прав пользователей, выполнена техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации и интеграция с другими системами.

На этапе опытно-промышленной эксплуатации новой системы специалисты ЦЦТ группы «Борлас» оказывали поддержку пользователей и проводили дообучение сотрудников бухгалтерии АО «Композит». В 2023 г. началась промышленная эксплуатация новой системы.

На текущий момент продолжаются консультации пользователей бухгалтерии и доработка системы в тех частях, где это необходимо: перенос данных по материалам на складах, распределение затрат, довыравнивание остатков, помощь в формировании годовой и квартальной отчетности АО «Композит».

«Одной из ключевых особенностей проекта стала подготовка данных для последующего формирования отчетности с использованием надстройки «Подсистема раздельного учета ГОЗ». Благодаря этому АО «Композит» вскоре cможет формировать отчетность с использованием информационной системы, и прекратить «собирать» в MS Excel отчеты по Гособоронзаказу», - отметил Валерий Тикунов, руководитель проектов ЦЦТ группы «Борлас».

В результате в АО «Композит» был оптимизирован внутренний бухгалтерский учет. Предприятие получило возможность работать в актуальной информационной системе, которая соответствует нормам и требованиям, предъявляемым государством к предприятиям стратегической отрасли.

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«Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас ИТЦ». «Борлас» предлагает заказчикам инструменты решения актуальных управленческих задач: ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.

Команда «Эдит про» более десяти лет работает на российском рынке информационных технологий. Компания обладает компетенциями в процессах автоматизации технического обслуживания и ремонта, управления производственными активами, транспорта электроэнергии и технологического присоединения. Также «Эдит про» работает с отраслями ЖКХ, ритейла и финансов.